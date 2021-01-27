Spycraft｜前東德間諜大師創組織攻寂寞中女：愛上我就能為所欲為

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-27 20:00

對於間諜的形象大家對數只限於007，但歷史及現實生活中的間諜可能令你超乎想像。剛在Netflix上架的《間諜物事》（Spycraft）就詳細講述間諜如何靠高科技、秘密通訊、解碼、美人計、毒藥等，協助他們獲取重要情報，而前東德情報局局長Markus Wolf就是間諜史上最有影響力的間諜大師。

《Spycraft》已於1月20日在Netflix上架。（Netflix）

聞名國際的前東德間諜頭目Markus Wolf是東德國家安全部（Ministerium für Staatssicherheit，簡稱：Stasi）偵察總局局長，他在Stasi服務34年期間，其中26年成功隱藏身分，任何國家的情報單位都沒有Wolf的照片，僅知他的代號為「Mischa」，因而在行內獲得「Man without face」的稱號。

Markus Wolf是東德國家安全部（Ministerium für Staatssicherheit，簡稱：Stasi）偵察總局局長。（網上圖片）

Wolf是冷戰時期將性間諜發揮的淋漓盡致的大師級人物，他高大威猛、彬彬有禮、機智過人，更懂得多國語言，比占士邦更出色。在1947至1990年期間，德國分裂成共產東德和資本主義的西德，要獲取敵軍的情報，Wolf在1970年創立「Romeo」美男間諜組織。加入組織的特工大多數都是高大靚仔、和藹可親、懂得打扮，被送去西德後在酒吧及娛樂場所勾引芳心寂寞的北約組織和政府部門秘書。

由於感情生活空虛，這些女單身又孤單的秘書，Wolf就看中了她們的弱點，並派Romeo間諜向她們埋身，在床上取得情報，不過要成功埋到目標身絕對不易。要挑選目標的步驟分為4步，首先是讓目標接近間諜，然後追求感情增加親密度，第三步就是向「女友」坦承自己是間諜，最後就是迎娶「女友」，在對方不知情下虛假結婚。Wolf最成功的「戰績」就是，麾下其中一名Romeo間諜Frank Dietzel成功勾引美國駐西德波昂大使館秘書Gabriele Kliem。Kliem會在家中拍下文件然後將底片交給Dietzel，機密文件包括軍備機密情報以及西德和美國合作的軍事行動。

Wolf在1987年有超過40位Romeo間諜分別在西德不同地區進行勾引行動，幾乎每個任務都成功。有間諜研究歷史學家Keith Melton指出，Wolf發現單靠勒索目標根本不會成功，唯有為了愛，人才會拋開理智：「對於這項任務，他的構思是，只要她們跟我墮入愛河，那麼我就可以為所欲為。」由於Wolf創立的美男計成功率極高，有很多專家認為他是冷戰期間最有影響力的特務首腦。