章小蕙日常護膚豪使7萬超揼本　一個風筒反而用足21年好慳家？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-01-28 08:00

現年57歲的章小蕙（Teresa）淡出娛樂圈多年，近年轉戰內地做KOL，更不時在小紅書分享護膚心得，成功吸引大批粉絲關注。早前章小蕙接受內地網紅「深夜徐老師」訪問時，大方推薦自己的護膚品及化妝品，當中包括上萬元的面霜，有網民估算全套加起來約7萬元，相當奢華！

章小蕙（Teresa）近年轉戰內地做KOL。（IG@teresacheungofficial）

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出身富裕家庭的章小蕙自小已經穿名牌，更曾講過「飯可以唔食，衫唔可以唔買」，雖然她當年被指責敗光鍾鎮濤的家產，但近年已經成功翻身，更憑着分享保養心得大受粉絲歡迎。章小蕙目前暫住在上海的豪華公寓內，她在片中展示自己的化妝包，各種高光、眼影、修容應有盡有，就連化妝刷都有幾套，一支要上千元。而在保養方面，章小蕙更加捨得花錢，用的都是貴婦品牌，一罐面霜要上萬元，有網民估算她所用的護膚品及化妝品加起來要7萬元！

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而章小蕙的衣櫃中更不乏頂級名牌衫，包括意大利奢侈品牌Loro Piana、Brunello Cucinelli等等，要在米蘭總店才買到。平時有記錄習慣的章小蕙，就連筆記簿都選用有「文具界愛馬仕」之稱的英國頂級品牌Smythson，封面選用山羊皮製成，紙頁全部鍍金，果然是追求高品質生活！不過沒想到章小蕙也有貼地的一面，她至今還在用21年前於日本購買的負離子風筒，而買手袋更是專揀看不到品牌Logo的款式，甚至一個手袋用足21年，令人意想不到！

估唔到！（影片截圖）