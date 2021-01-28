顧定軒疑戀上歌手陳凱詠　與女方舊愛兼導演陳健朗頓成三角戀？

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-01-28 02:00

ViuTV藝人最近可謂是非多多。繼吳保錡疑似偷食張沛樂（沙律），《全民造星III》參賽者Carmen（關嘉敏）被傳背男友、BOP天堂鳥Gordon出軌，暗撻CY（陳澤言）之後，今日（28/1）有傳媒報道，有份演出《男排女將》，兼為《造星III》參賽者的顧定軒（Zeno）都捲入三角戀，而女主角是唱《隔離》上位的歌手陳凱詠（Jace），情敵是電影《手捲煙》導演兼演員陳健朗。

Jace、Zeno、陳健朗三人被指發展成三角戀。（IG@zenokoo）

據悉，Jace與陳健朗幾年前撻著，去年分手。而Jace與Zeno識於微時，4年前拍《瑪嘉烈與大衛系列：前度》再次變得熟絡，但當時Jace與陳健朗蜜戀中，故Zeno沒有對Jace出手，僅以好友身份陪伴。

陳健朗。（IG@kinlongchan）

有指自Jace與陳健朗因感情轉淡而分手後，Zeno陪伴Jace渡過失戀苦痛，最後更展開追求攻勢，有傳二人去年11月一齊捧場達明一派在灣仔伊館的演唱會，遭行內人撞破。雖然Zeno對Jace展開猛烈追求，但之後Jace再被指與陳健朗舊情復熾，頓時促成三角戀。

Jace陳凱詠。（陳凱詠Instagram圖片）

對於Jace被指拒愛Zeno而同陳健朗復合，問與Zeno是否再見亦是朋友，她回覆傳媒稱二人是好朋友，其餘不作回應。Zeno則表示他與Jace和陳健朗都是好朋友。

至於陳健朗被問到與另外兩人的關係時，亦是重複上述答案。但問到是否跟Jace拍拖，他則迴避問題；問知否Zeno追求Jace，他則表示不知道，更直言：「呢個你問返佢哋啦。」