F.I.R.阿沁對天發誓冇趕走Faye　粉絲唔收貨：太厚顏無恥了

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-01-28 13:24

曾經紅遍中港台的台灣傳奇樂隊《F.I.R.飛兒樂團》自從前主音Faye自爆被無預警退團，由新人韓睿Lydia接替，當時曾引發粉絲不滿，紛紛表示「沒有Faye就不再是F.I.R」，更說「不如換掉名字，不要再破壞這團隊」。

F.I.R.曾係一代人心中嘅傳奇樂團。（YouTube）

近日F.I.R.們到內地出席選秀節目《天賜的聲音2》擔任合唱嘉賓，節目中Lydia與另外一位歌手高嘉朗合唱張韶涵經典歌曲《其實很愛你》後，引來評審強烈批評，評審丁太升直言：「就剛才這場表演來講，妳真的還挺差的，一方面是妳條件問題，另一方面還有妳加入了這樣的一個傳奇樂團，妳要知道飛兒樂團承載了怎樣的一記憶和情感，那妳要怎樣才配得上這個主唱的位置。」在旁的評審陶喆也表示認同，並指高嘉朗的光芒直接掩蓋了Lydia，陶喆也暗示飛兒樂團換了主唱已變了另一個味道，有些事是不能取代。

去咗《天賜的聲音2》做節目嘉賓。（YouTube）

吉他手阿沁這時便站出來說這兩年來網路上太多流言蜚語，說每天都有人在微博攻擊他，這樣的壓力是很大，阿沁並向天發誓聲稱沒有趕走Faye：「如果她願意，我在這邊邀請Faye（詹雯婷），我曾經的團員、我曾經的戀人，更是我們曾經的夥伴，我誠摯地邀請妳回來，跟我們合唱，只要妳願意，這裡永遠是妳的家。」而主唱Lydia像就快哭的樣子說：「最讓我難過的就是說，妳不配，你毀掉了我們的青春。」

想喊咁。（YouTube）

這影片曝光後，雖然配上煽情音樂，但眾多網友並不接受，指阿沁又再消費Faye，「不要再消費Faye了」、「其實就換個團名就好了，F就不在了，何必死纏爛打呢」、「為了曝光聲量，這種套好的鬼臺詞都講得出來」、「各自安好很難？找到自己的定位重新來過很難？就算不是你們趕走她的好了，你們也沒有在她被解除管理員的第一時間通知她」、「想做節目效果也做的太厚顏無恥了一點」、「＂...曾經的戀人...＂看到這段不小心翻了白眼」。

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