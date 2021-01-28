TWICE子瑜台灣老家失竊　28歲清潔女工偷簽名相平賣被捕

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-01-28 13:15

根據台灣傳媒報道，TWICE子瑜位於台南的老家發生失竊案，大量簽名照片及專輯等被放到網上平台上出售。警方近日鎖定一名每週固定到子瑜老家打掃的28歲清潔女工，並將她拒捕。

從子瑜老家中被偷走的包括：62張簽名照片、11張簽名專輯及2本簽名寫真書，全部都是子瑜母親打算在公益活動上進行義賣，或送給友人之用。可是近日發現有失竊，加上有人告知網上有類似簽名物品出售，對比後發現為同一批失竊物，於是報案。警方調查後，鎖定一位每週固定到子瑜家打掃的清潔女工，發現女工把偷來的專輯等分別放在網上平台及友人咖啡店出售。

子瑜台灣老家失竊，大量簽名照被偷走。（IG/@twicetagram）

女工將每張簽名專輯以二千至三千元不等台幣（約550至830港元）出售，寫真書以一萬元台幣（約2,770港元）出售外，簽名照更是以超低價的250元台幣（約70港元）5張售出。可是由於定價比一般明星簽名週邊低得多，所以網上買家疑似難分真偽而沒有購買，直至警方拘捕女工前，只售出過一張簽名專輯。

由於子瑜家中沒有其他外來指紋，因此警方快速鎖定28歲清潔女工。（IG/@twicetagram）