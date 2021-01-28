戴祖儀慶祝入行兩年表孝心　買650萬珍藏激罕「地通拿」送父親？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-01-28 21:00

一直被視為「富二代」的戴祖儀（Joey）雖然公開否認「唔憂做」，但富貴的形象一直搣唔甩，最近為了慶祝入行兩年，她決定買名錶送父親表孝心，而且挑選範圍更加是貴得誇張......

戴祖儀今次認大手筆啵！（IG@joeythyee）

Joey為「揀靚錶贈父」，特意約了兩位名錶收藏家大晒冷，一口氣分享了二、三十隻價值十萬至幾百萬的珍藏名錶並滿全枱，粗略估計接近一億港元，會長Ming說：「我曾喺我哋一次聚會入面數過，數到三千萬......最貴嗰啲我都未數，我就停咗喇。」而今次騷出的名錶當中，最古老的有一款1953年出版的第一隻「水原藍」，價值三、四百萬港元；而價值最高一款是「Mark 1 鎖霸6263 Paul Newman」，價值約650萬港元。

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不過，其實Joey今次並非在這堆名錶中挑選一隻贈父表孝咁豪，而是Joey的個人YouTube頻道中介紹收藏品節目的其中一集！而會長Ming則是「VINTAGE ROLEX HONG KONG」的會長，其收藏品全部都是非賣品，該會旨在集合一班志同道合的「勞力士迷」去欣賞名錶並公諸同好。然而，Joey其實對名錶亦有要求，去年她送了自己一款價值大約35萬港元（炒價）的ROLEX Day-Date名錶，當時已經令網民為之羨慕！

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