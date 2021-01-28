Spycraft｜香港係間諜之都？　禮賓府05年裝修期間被爆滿布竊聽器

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-28 23:45

以間諜為主題的紀錄片影集《間諜物事》（Spycraft）就詳細講述間諜如何靠高科技、秘密通訊、解碼、美人計、毒藥等，協助他們獲取重要情報及進行刺殺，讓觀眾深入窺探間諜的神秘世界。

Spycraft｜前東德間諜大師創組織攻寂寞中女：愛上我就能為所欲為

《Spycraft》已於1月20日在Netflix上架。（Netflix）

其實間諜歷史悠久，早於13世紀已經有間諜存在，直至世界大戰和美蘇冷戰後，興起拍攝大量間諜電影才更加為人熟悉。長久以來，間諜進行監視來獲取敵軍的機密情報，竊聽的好處就是取得有用同時可傳遞的資訊，要有效做到就要運用尖端科技。竊聽器在50年代開始成為最常用的科技，由於外型小巧故能輕鬆藏進各種物件。

1960年美國中央情報局（CIA）在墨西哥鎖定兩名俄羅斯男子，局中有人成功製作出一個迷你咪和發送器裝在子彈裡，然後將子彈發射到兩名男子交談附近的樹上，就能收集到對話並傳送出去。時至今日，竊聽器仍然非常好用，不過科技發達竊聽器已經可以細微到裝在信用卡入面。於2013年發明的NAGRA信用卡，表面可以印上不同銀行信用卡或標準美國政府識別證，幾乎很難發現竊聽器和GPS的蹤影。

另外，香港禮賓府亦曾被揭滿佈竊聽器，連睡放和浴室都有。在2005年根據多間本地傳媒報道，在時任特首曾蔭權上任前夕政府在禮賓府進行裝修和拆牆工程期間，保安局竟然發現整個禮賓府內多處被人裝上竊聽器，包括客廳、睡房及浴室並相信是回歸後才被裝上。有精通間諜設備的專家指 ， 竊聽工具層出不窮 ， 最先進的竊聽器可以安裝在牆壁，收到信號後經GSM網絡發送。

禮賓府前身為港督府，歷任港督均居於此，當時有傳聞指禮賓府「機關重重」兼滿布竊聽器，故董建華當年上任時堅拒入住禮賓府。另外，廉政公署前副處長徐家傑表示回歸後禮賓府進行過一次裝修，可能成為情報人員放置竊聽器的機會，而當時發現的竊聽器亦有可能是前朝遺下來的。不過當年政府發言人拒絕回應禮賓府是否有發現竊聽器，僅表示不會評論禮賓府的保安安排。