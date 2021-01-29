小儀勁跳K-pop舞送上驚喜　方力申嚇到食螺絲：點解要跳舞？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-29 13:28

阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》本周六（30/1）播出的最新一集請來方力申擔任「約會對象

」。為配合方力申熱愛運動的形象，小儀特別安排大玩TRX（懸吊式阻抗訓練）兼獻上K-pop舞為對方送上驚喜，豈料方力申被嚇到「食鏍絲」，場面惹笑。

小儀主持的《小儀與13型男》請來方力申擔任嘉賓。

玩TRX時，小儀以男上女下般躺在地上與小方大玩「女朋友視角」，小儀表示：「同方力申識咗咁多年，喺鏡頭前有冇試過咁親密？係少啲嘅。拍電影，導演都唔會擺我哋做一對，呢啲動作（親密動作）頭先即席諗，佢又唔介意，純粹佢又信我、我又信佢，係一個友情Moment，感覺有趣！」問到方力申過往有否曾跟另一半一起做運動？方力申點頭表示有，但他笑言並不是好事：「細個有同女朋友一齊做運動，但都鬧交收場，自己對運動有要求，會教對方咁做先啱、咁做唔啱，人哋就會拍枱、掉毛巾話唔做喇，所以同女朋友做運動係咪會好Sweet呢？我覺得未必係。」

小儀在拍攝前幾日專誠學跳K-pop舞蹈，不過小儀雞手鴨腳的舞姿，嚇得方力申目瞪口呆，小方口窒窒表示：「好有誠意，但點解、點解、點解要跳舞？」非常搞笑。方力申事後笑言：「好尊重對方為我做嘅嘢，但自己最大缺點，就係因自己運動員出身，對自己要求好高，好自然喺咁情況下會同女朋友講『差啲喎』，所以最後換嚟嘅效果係唔理想。」

方力申被小儀雞手鴨腳的舞姿嚇到口窒窒。

方力申席間不時強調自己單身已久，並說：「疫情下好難識人！」小儀聞言表示可以透過玩App識人，方力申指：「你玩我咩？App要擺自己張相，記者咪知。其實我好Old School，讀書時係游泳運動員，喺泳界好多家長識，佢哋就等於之後嘅『狗仔隊』，嗰時已經地下情，到入行時係『狗仔隊』最旺嘅時期，自己又係地下情，慣咗喺呢件事上好緊張，就算而家對個女仔有好感，都唔敢約食飯，一約就會畀人覺得『出擊』咁。」方力申自言拍拖最大缺點是過於理智，而問到他的擇偶條件，他表示首選性格隨和。