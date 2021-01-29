【燕雲台】佘詩曼神演繹流產心情　哀痛極致連眼淚都有戲

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-01-29 19:53

無綫熱播的內地劇《燕雲台》，由唐嫣和佘詩曼主演，雖然阿佘是女二角色，但講到演技肯定凌駕唐嫣，尤其是她的喊戲更是達到教科書級數，除了為家族犧牲自己嫁給太平王爆喊外，另一場重頭戲就是阿佘流產，經歷女人最痛，那種哀莫大於心死的眼神，每一滴眼淚也有傷痛情緒，難怪內地不少電視劇要搵阿佘撐場，視后美名當之無愧。

佘詩曼演繹女人流產哀痛心情，視后級演技大爆發。（影片截圖）

近日劇情講到佘詩曼飾演的蕭胡輦，跟丈夫太平王重聚，未幾更懷有身孕，之前跟丈夫的誤會和委屈，通通化做濃濃母愛，阿佘未曾經歷過做媽媽的心情，卻能演活了當中的幸福喜悅，不得不讚阿佘的神級演技，亦為之後流產的傷痛預先鋪墊，天堂與地獄的情緒反差，完全可以在阿佘完美演繹下，發揮得淋漓盡致。

下圖有佘詩曼流產後哀莫大於心死畫面：

+ 8 + 8 + 8

佘詩曼的喊戲被稱做教科書，在失去孩子一幕，再次展示視后級的演技，劇中由於太平王意圖謀反並囚禁了阿佘，更導致阿佘流產，但卻沒有出現撕心裂肺的爆喊場面，而是見到阿佘仍未接受現實的呆滯，眼神空洞，之後再被丈夫冷淡回應觸動神經，一邊手按肚腹，眼眶開始泛紅，再慢慢滲出淚花，每一滴眼淚都在散發著哀傷，對丈夫帶著無窮恨意，但知悉丈夫要去送死後，又萬般不捨，愛恨交織的矛盾心情，相信只有阿佘才能演得出來，只可惜拍攝內地劇她只能做女二，以她的精湛演技及高企人氣，她才應該是劇中最佳女主角。

同場加映佘詩曼6分鐘零對白演技爆發：