賀錦麗21歲繼女Ella Emhoff簽約做模　成Kate Moss師妹

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-01-29 19:15

早前在美國總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）的就職典禮上，第一夫人Jill Biden、Michelle Obama、女詩人Amanda Gorman以及賀錦麗的繼女Ella Emhoff等的着裝都引起網友不少討論。今日（29日），美國著名模特兒公司IMG Models宣布簽約Ella Emhoff，而早幾日，Amanda Gorman也簽約了該公司。

在就職典禮當日，Ella Emhoff身穿Batsheva連身裙，搭配Miu Miu珍珠裝飾格紋外套，令這兩件單品的搜索量直線上升；而22歲的Amanda Gorman由頭到腳都選擇了Prada，根據時尚網站Lyst的統計，在她離開舞台後，搜索引擎很快被「黃色大衣」同「髮箍」淹沒，分別上升了1328%、560%，同時，她即將推出的新書也在當日成為網站Amazon的暢銷書，且在接下來的Super Bowl上，Amanda Gorman還會帶來原創詩。

Amanda Gorman畢業於哈佛大學社會學系，是美國史上首位青年桂冠詩人，出生於1998年，身高163cm。

21歲的Ella Emhoff身高170cm左右，是紐約帕森斯設計學院的大四學生，主要研究紡織品方面的美學，而她本人也是一位設計師，不時在IG中展示自己的針織作品，還會進行發售，私底下也是一位搞怪的cool girl。

在就職典禮上看似文靜乖巧的Ella Emhoff實際上大膽有個性。（Instagram@ellaemhoff）

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IMG Models是世界十大模特經紀公司之一，在美國多地以及多個國家都設有分公司，旗下簽約超模無數，包括Gisele Bündchen、賀聰、杜鵑、Karlie Kloss、Kate Moss、Bella Hadid、大碼模特兒Ashely Graham等，都是時尚界的寵兒。