CHANEL 2021春夏高定騷如夢幻婚禮　模特兒品牌大使同為座上客

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-01-29 08:30

CHANEL 2021春夏高級定制大騷（高級定制簡稱高定，進行高定的奢侈品通常都設有專門的工作室，所有工藝均由手工完成，製作精湛，且會左右接下來的時尚潮流風向。）於香港時間26日在巴黎大皇宮落下帷幕，一個接一個的花卉拱門，花瓣散落滿地，上空串燈遍佈，木椅錯落地擺放在空地，歡快又夢幻，創意總監Virginie Viard表示，這病逝巴黎高級定制時裝系列中傳統的花哨婚禮，而是「更具波希米亞風格——更似是在鄉村舉行的婚禮或家庭慶典，而不是在麗茲酒店！」

今次的秀場非常夢幻。（Instagram@chanel）

今次也有一個別開生面的開場：所有模特伴隨著Linda Ronstadt的《Be My Baby》由樓梯漸次而下，穿過鮮花拱門，步向巴黎大皇宮中央，再由兩邊分散，畫面從黑白回歸彩色世界，秀場響起節奏輕快的《Chemz》，大騷正式開始！幾位「家庭成員」、品牌大使Marion Cotillard、Lily-Rose Depp、Penélope Cruz、Vanessa Paradis等靜靜地坐在空曠的場地中，模特兒們也是座上賓。

今季的服裝輪廓比較簡單，經典的斜紋軟呢外套以珠片、珍珠等加以裝飾，不乏波西米亞風格、烏干紗荷葉邊元素。毛衣或背心搭配高腰褲，貼身開衫與流暢的綢緞襯衫搭配紗裙，輕鬆自在，搖曳出浪漫姿態。手工藝精湛的Montex工坊打造的繩結花邊刺繡拼接薄紗長裙；白色雛菊組成的連身裙與斗篷式裙擺由Lemarié山茶花及羽飾工坊完成。

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這場婚禮上有穿浪漫裙裝的「新娘」，也有穿粗花呢馬甲的「男孩」，個性剪裁的馬甲以套裝同搭配裙裝呈現，凸顯出女性柔美的線條，又率性十足，剛柔並濟。

當展示完31套服飾之後，音樂又切換至緩和的《Be My Baby》，年僅20歲的模特兒Lola Nicon騎著白馬緩緩出場，她身穿白色絲緞拖地連身裙，由Lesage刺繡坊打造的水鑽與蝴蝶造型的珍珠刺繡佈滿全身，復古又夢幻，秀場閉幕，但美好生活依然繼續……

而在高定時裝發布之前，Virginie Viard邀請攝影師Anton Corbijn拍攝了一輯「CHANEL family portrait」，秀場模特兒全數演繹，還有CHANEL品牌摯友們，展現不同的女性魅力：