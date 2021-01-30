英國王室招聘家務助理　包食宿入住肯辛頓宮先要過「烏蠅測試」？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-30 16:15

自Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）於去年11月中播出後，任何有關王室的新聞都成為網民熱烈討論的話題。最近英國王室就在網站發布了招聘廣告，打算為居住在肯辛頓宮（Kensington Palace）的威廉和凱特招聘家務助理，隨即吸引了網民的目光。

英國王室招聘家務助理。（英國王室招聘官網）

其實去年英女王於10月公開招聘助理管家，條件非常優厚。除了包食宿入住白金漢宮，月薪更過10萬，並且有33天假期，更不時包旅費到訪英國其他王室住所。相信今次再度公開招聘家務助理，能夠入住肯辛頓宮之餘，人工一定不會差。

根據英國傳媒《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，威廉和凱特一家五口的日常生活都需要依賴工作人員幫助，故兩人在招聘廣告中提到不僅希望家務助理能夠做好份內事，同時都要善於保密和謹慎行事，更希望工作人員積極主動及喜歡團隊合作。

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王室招聘主管Tracey Waterman曾在英國電視台Channel 5播出的紀錄片《Sandringham: The Royals at Christmas》中透露，王室家務助理跟五星級酒店和王室管家的分別在於對細節的關注。而測試應徵者是否細心，就要通過「烏蠅測試」。

這個「烏蠅測試」就是Waterman考核應徵者的高難度測試，她指自己會在壁爐或地毯上放一隻死烏蠅，然後帶應徵者入房間或客廳，然後讓應徵者慢慢看房間有甚麼不妥：「我會帶他們到壁爐前，並裝作強調壁爐有多漂亮，然後我會希望他們看到那隻死蒼蠅，並拾起蒼蠅。」Waterman續指這是一個很好的測試，可能10個人當中有半數人會注意到那隻死蒼蠅，但只有1位會把蒼蠅撿起來，如果這樣做的話，他就是王室需要的人。

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