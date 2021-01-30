鍾麗緹北京別墅中西混搭奢華風　大得驚人經常找不到女兒

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-01-30 21:30

現年50歲的鍾麗緹（Christy），近年在內地參加不少綜藝節目及真人騷，曝光率劇增，天價騷錢加接廣告接到手軟，吸金力超強！她多年前到北京發展，買下當地一間三層獨立屋，屋內裝修奢華，中西風混搭，屋內面積非常大，更有一間設備齊全，目測超過500呎的健身房！

鍾麗緹位於北京的大宅有3層高（影片截圖）

豪宅大門設計古典大氣，客廳的面積非常大，入戶玄關正着一個西式巨型壁爐，天花掛着一盞巨型水晶燈，偏廳牆上掛着一幅毛筆字，下方還擺放了一些中式陶瓷，中西混搭，相當特別。與大廳相連的開放式廚房，中間放着一個大中島，廚房中的巨型雙門雪櫃放着大量食材。

另一層是孩子的遊戲室，放滿玩具，大人則有專屬健身房，乍看還以為是外面的專業健身室，不僅設備齊全，而且面積非常寬敞，目測應有500呎。Christy指因為家人都很喜歡做運動，所以特別在家中設置一間健身房，方便大家隨時隨地做運動燃燒卡路里，果然有錢就是任性！

豪宅大得經常找不到女兒，Christy有時跑上樓下找不人，跑到樓下去找，住咁大間屋，即使沒有健身室都不容易變肥。

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