劉亦菲LV新廣告背影「太大隻」認唔到？　網友：管理下身材吧！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-01-30 22:30

法國奢侈品牌Louis Vuitton昨日（30日）宣布「神仙姐姐」劉亦菲成為品牌代言人，並發布一系列廣告相同短片，不料都遭到網友不少詬病。

相中的劉亦菲有別於以往的清新淡妝，換上有些暗沉的歐美妝容，且眉毛太長太濃，略顯灰頭土臉與男相，看上去有些滄桑，欠缺美感。

被指肚腩若隱若現

而在廣告短片中，劉亦菲換了多套服飾，演繹品牌Capucines系列手袋，手臂同肚腩意外引起網友關注。她身穿LV綠色短袖，露出小小腰部，背著手袋，看上去點「太大隻」，更有人表示單看背影完全認不出是劉亦菲；另一個畫面是劉亦菲躺在地氈上，換上了間條短袖，又遭網友狙擊手臂粗壯；當她換上風衣出場時，腰部位置又有些圓潤，肚腩似乎若隱若現，同胯部差不多寬，因此有網友引其網友熱議，建議她注重身材管理。

有人為劉亦菲抱不平

這個話題很快在網絡發酵，更一舉登上熱搜，網友也持兩極意見，有人抱不平：「都什麼年代了，還在說女性外貌身材，女明星配擁有胖瘦？健康就好」、「雖然但是…… 為什麼要傳遞身材焦慮」，也有網友認為：「確實管理下身材吧，不是說要多瘦，至少有線條，身材緊實吧，一堆贅肉是不是過分了」、「女明星做好身材管理不是應該的嗎？？為什麼這麼多人說是侮辱女性？動不動就搞性別對立？真是服了」等。其實劉亦菲私底下也會做運動，只是體態時好時壞，加上斜方肌比較嚴重，可能有些角度會有視覺差異。