【三十而已】陳翔新歡曝光否認曾出軌　毛曉彤公開捉姦錄音直接KO

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-01 08:00

內地劇《三十而已》的女星毛曉彤，在4年前跟男友陳翔分手，而導火線是出現小三江鎧同，更曾經流出一段毛曉彤回寓所，撞破陳翔和江鎧同共處一室，隨即匆匆離去的閉路電視畫面。想不到事隔4年，陳翔突然發文澄清跟毛曉彤交往並沒有出軌，並貼上毛曉彤跟朋友的對話截圖，而江鎧同也發文自己只是被誤會。但之後事件再峰迴路轉，毛曉彤直接公開當年跟陳翔電話錄音，指撞破陳翔赤裸上身，而江鎧同更是躲起來，陳翔的解釋更是匪夷所思，究竟誰人謊話連篇已經相當清楚。

毛曉彤公開捉姦錄音，證明有人謊話連篇。（毛曉彤微博）

近日陳翔跟一名長髮少女慶生的視頻曝光，陳翔亦承認有新戀情，指女友是圈外人，網民紛紛叫陳翔給女友承諾，但他卻發文重提4年前跟毛曉彤分手一事，指自己跟她交往期間並沒有出軌，又詳細列出分手時間線，而跟江鎧同被撞破同處一室，只是因為他跟對方準備去做皮膚護理，他發文後再貼上當年毛曉彤的電話對話截圖。之後江鎧同也發文稱自己背了4年黑鍋，指陳翔一直聲稱自己是單身，又曾經追求她，只是她沒有答應，彼此一直只是朋友關係。

陳翔突然澄清4年前自己沒有出軌，並貼上毛曉彤的對話截圖。（陳翔微博）

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對於遲了4年的澄清，毛曉彤直接打臉，公開了當年的捉姦錄音，內容是她當日回家見到陳翔赤裸上身，江鎧同則在躲藏，陳翔解釋因為天氣太熱，他覺得衣服有點髒，所以在找衣服更換，一切只是巧合，比電視劇更狗血。毛曉彤追問他為何在江鎧同面前脫衣服，而且為何江鎧同要躲起來，之後陳翔只是支吾以對。另一段錄音內容，是講到陳翔上《親愛的客棧》，淚崩說自己失戀單身，但節目在二人宣布分手前一個月已經預早錄好，毛曉彤大罵對方不斷說謊，讓他很失望，太想紅所以炒作。毛曉彤公開錄音後，陳翔還有何辯解，網民已經剝定花生等睇之後的發展。

江鎧同表示陳翔曾追求她，但她沒有接受。（江鎧同微博）

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