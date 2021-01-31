家好月圓｜李司棋荷媽金句都唔夠勁　「報警」先係出現最密口頭襌

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-01-31 23:00

無綫（TVB）劇集《溏心風暴之家好月圓》近日在翡翠台深宵時段重播。除了李司棋、米雪的視后級演出，以及「管家仔」林峯、「阿秋」鍾嘉欣的愛情線，還有一幕又一幕的激烈嗌交場口，無論幾時重溫都看得觀眾津津樂道！加上劇中要員的金句頻出，例如李香琴的金句「唔使驚，嫲嫲喺大廳」，以及荷媽（李司棋飾）的「爛gag王」本色，無不成為《家好》的焦點所在。

點擊下圖觀看《溏心風暴之家好月圓》十大金句：

溏心風暴之家好月圓︱重溫劇中10大金句 有句大家總會掛嘴邊？

+ 11 + 11 + 11

菊姐講「報警」超過10次！

雖然無數「金句」非常經典，但原來在眾多嗌交場口出現過最多的對白是「打電話報警！」而此對白有如「必殺技」般的存在，幾乎所有角色都會屈服於「報警」之下，而說「報警」的人隨即就會佔於上風，威力強勁。其實這句「報警」的習慣在《溏心風暴》已經非常流行，而《家好》一出，隨即就有網民見「報警」後立即截圖在網上分享，當中最喜歡報警的人包括有夏雨、周聰以及李國麟，「報警之王」即是由關菊英飾演的鍾笑莎，粗略估計她在劇中出言「報警」次數逾10次之多，然而，沒有一次真的付諸實行。

睇睇劇中演員「報警」情形：

+ 6 + 6 + 6

同場加映：家好月圓｜邊個係TVB嗌交王？ 潑婦李香琴關菊英唔及鄧萃雯高章

同場加映：家好月圓｜邊個係TVB嗌交王？ 潑婦李香琴關菊英唔及鄧萃雯高章