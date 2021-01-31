港產旅行團｜戴祖儀曾淑雅問點解好食　Ben Sir：豆腐滑因為要磨

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-31 22:30

新節目《港產旅行團》首集於今晚（31/1）播出，節目由鄭衍峰，林穎彤，戴祖儀，Ben sir，曾淑雅等主持，帶觀眾在香港穿街過市發掘好玩、多美食以及打卡的地方。節目開始就有曾淑雅和鄭衍峰一起帶行山上蚺蛇尖。

新節目《港產旅行團》首集於今晚（31/1）播出，鄭衍峰，林穎彤，戴祖儀，Ben sir，曾淑雅等主持表現冇令人失望。（《港產旅行團》截圖）

而第二部分就有戴祖儀、曾淑雅和Ben sir到深水埗參加美食團，食腸粉、嘆奶茶、食豆腐花等港式美食，再一邊聽Ben sir講解食身典故，眼睛、嘴巴和知識方面都有得着。

主持經驗較多的戴祖儀，在Ben sir講解時亦會「加把口」。例如Ben sir說到怎樣用「腸粉」造句，未等他說完「腸粉掉轉講就可以解作...」時，戴祖儀就即時心領神會，「加把口」說：「你咪成個人喺度囉！」Ben Sir回答：「係吖，我成條喺度。」三位主持就即大笑，互動十分有趣。

磨豆腐先好好味。（《港產旅行團》截圖）

其後介紹豆腐時，Ben sir就解釋豆腐嫩滑的秘密，對白引人幻想，相當惹笑：「點解啲豆腐好食？」戴祖儀、曾淑雅兩位又心領神會，說：「磨豆腐。」Ben sir：「係咪好有畫面呢？」之後他再自言自答：「考下你哋，如果啲豆腐係臭嘅，會變成咩？冇錯啦，就係臭豆腐！」

戴祖儀轉數好快。（《港產旅行團》截圖）

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