朱慧敏新婚首次偕老公開Live曬恩愛　閃爆騷婚戒互動超甜蜜

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-01 03:00

2004年港姐亞軍朱慧敏（Queenie）被踢爆秘密入紙註冊，老公是養和醫院心臟科專科醫生陳良貴（Jason），上周日（24/1）在半島酒店舉行pre-wedding，非常幸福。終覓得如意郎君的她昨日（31/1）婚後首次在Facebook開直播大曬恩愛，與老公互相調侃對方，場面搞笑。

朱慧敏在與42歲養和心臟科專科名譽顧問醫生陳良貴在本月24日已在半島酒店舉行了婚禮。（受訪者提供）

直播中，Jason稱呼朱慧敏做陳太，朱慧敏稱老公為Jason，Jason又將手放到老婆背後，互動輕鬆甜蜜。兩人大曬婚禮後第一日片段，片中Jason不斷追問老婆為何不戴戒指，反應被網民嘲笑似飲醉，十分搞笑。

朱慧敏和Jason開Live曬恩愛。（影片截圖）

朱慧敏又爆老公瘀事，稱老爺早前將家傳之寶的戒指及婚戒交了給Jason，Jason隨即將戒指放在西裝褸褸袋內，但之後他一度以為弄丟戒指。其後Jason在直播中說戒指已安放家中，但朱慧敏就調皮地拿出戒指，即場戴上，笑說：「因為我要整蠱你，所以我帶咗出嚟！」

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