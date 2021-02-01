內地女星江鎧同被指當三次小三　傳搶完角色再掌摑鄭爽

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-01 22:20

毛曉彤憑內地劇《三十而已》走紅，晉身一線女星之列，想不到前度男友陳翔，重提4年前出軌一事，明顯有抽水之嫌，而當年盛傳的小三江鎧同，同一時間發文指陳翔自稱單身並追求她，只是她沒有接受，陳翔此時已是百口莫辯。不過江鎧同卻被翻出更多當小三的黑歷史，並傳出她在片場掌摑鄭爽，事件最後不了了之，全因江鎧同有個猛料爸爸，名副其實有錢就是任性。

江鎧同被指當了三次小三。（江鎧同微博）

毛曉彤跟陳翔分手，導火線是撞破了男友半裸，跟江鎧同共處一室，陳翔渣男之名不逕而走。轉眼4年過去，陳翔澄清自己未有出軌，但卻被江鎧同直接揭破他自稱單身去追求她，加上毛曉彤公開了捉姦錄音，陳翔可謂被直接打臉。但江鎧同雖然否認介入毛曉彤戀情，卻再次被翻出多次當小三的黑歷史。

鄭爽近日捲入代孕棄養風波。（鄭爽微博）

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江鎧同在中央戲劇學院畢業後，拍攝電影《野玫瑰》，之後當上電視劇《一不小心愛上你》的女主角，獲得著名主持人李湘力捧，而該劇女主角原定由鄭爽演出，除了搶去角色外，江鎧同更跟鄭爽男友張翰傳出緋聞，有傳在探張翰班時跟片場的鄭爽口角，更掌摑了鄭爽，但由於江鎧同父親江本永是著名地產商，所以她入行時有無限資源，出入名車代步，而掌摑事件最後不了了之。江鎧同真正承認的戀情，只有2014年跟男星翟天臨的一段情，但翟天臨前度女友李依伊，卻怒罵江鎧同是小三，不過最終翟天臨和江鎧同也是分手收場，江鎧同在圈中亦成為戀人煞星。

同場加映陳嘉倩學車行山靚相：