野外步出｜落水前被問救生衣啱唔啱身　李旻芳：要着細啲定大啲？

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-01 22:41

無綫節目《野外步出》播出以來深受網民歡迎，來到第四集就有主持方紹聰（奶仔）帶「東張女神」，被稱為「最索人妻」的李旻芳玩獨木舟兼捉龍蝦！

33歲的李旻芳身材依然fit爆。（《野外步出》截圖）

預告片中兩人玩了不同水上活動，兩人更親自下海捉龍蝦做午餐。節目固然吸引，但網民的焦點卻「錯晒焦點」，將注意力放在穿上紅色運動內衣的李旻芳身上，數日前播出預告片時已經令一班網民異常雀躍，正式播出時當然吸引了不少人坐定定收睇。

李旻芳同方紹聰（奶仔）玩獨木舟。

李旻芳接受《香港01》訪問時：「我嗰集係去玩獨木舟同埋喺野外自己捉左啲海鮮，即煮即食！不過我就真係第一次唔洗廚房就地煮到餐食！我仲以為會失敗添，哈哈。估唔到野外煮食係別有一番風味！」不過她就透露，埋位前奶仔已經事前準備「捉」了隻龍蝦給她：「我都唔知道捉龍蝦係邊個主意。我而家都仲懷疑緊隻龍蝦係咪真係奶仔捉， 定係幕後一早買定，哈哈。」

方紹聰（奶仔）捉龍蝦。（《野外步出》截圖）

「福利」畫面一定夠吸引，但其實節目最後的深情對話才是最令李旻芳的部分。她說：「成個過程令我最深刻嘅係節目尾聲，當奶仔坐定定同我一路食嘢一路傾偈嘅時候，因為當時心諗個節目都係想開開心心，嘻嘻哈哈就一集咁。點知同奶仔傾偈嘅過程中，佢問咗啲我成世都無諗過嘅問題，令我思考同埋真正去面對問題，個過程我覺得好赤裸、好真實。 係我做節目從來無感受過，仲忍唔住爭啲喊咗出嚟。」

李旻芳同狗狗。（IG@limanfong）

問了什麼問題？她回答：「問咗關於我兩隻狗狗嘅事，因為狗狗好老，佢問我到佢哋臨走個刻，我會最想同佢哋講咩，當時我好似話都係講多謝個啲，我淨係記得自己內心好激動，哈哈，因為自己一直都避免緊去諗呢件事。」

預告片已經好震撼：

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李旻芳同狗狗靚相：