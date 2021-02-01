湯鎮業飛湛江為老友林聰送殯　相識20載讚對方為「最有才學嘅人」

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-01 23:45

曾參演《英雄本色續集》、《喋血雙雄》及《表姐，你好野！》等多部經典港產片的資深演員林聰昨晚（31日）因心臟病離世，終年75歲，香港電影工作者總會會長「田雞」田啟文已確認消息。

與發哥在《江湖情》中合作。（電影截圖）

資深演員林聰因心臟病離世 參演過百部影視作品與多位巨星合作

演員湯鎮業與林聰認識多年，對老友離世深感突然和難過。他透露，與林聰相識接近20年，不時都有聯絡；又指林聰一直都患有心臟病，加上之前他前往西雙版納拍戲凍親，染病未癒，近年身體狀況亦未見轉好。由於交情甚深，湯鎮業表示，林聰周四（4/2）於湛江出殯，他明日會飛往當地，送老友最後一程。

湯鎮業。（黃國立攝）

湯鎮業憶述，林聰不但曾出演他監製的電視劇，亦曾試過幫他寫劇本，大讚林聰做戲和教學生都好叻。惟林聰做人低調，更是個飽讀詩書的讀書人，湯鎮業直言非常佩服他，「佢係我認識嘅演藝界朋友中，最有才學嘅人。」問及林聰個人生活，湯鎮業透露林聰在港沒有親人，不過生前身邊有位女伴，周四（4/2）會於湛江出殯。

林聰早於90年代中後期就到內地發展，後來更定居湛江。（網上圖片）

至於演員鄭恕峰則透露，與林聰在麗的電視年代已經認識，一年前曾在廣州朋友家中相聚，對林聰離世大嘆婉惜，稱讚聰哥是個博學多才的人。

鄭恕峰。（螢幕截圖）

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