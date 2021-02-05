《上陽賦》章子怡、周一圍野外浪漫初夜戲碼　廠景拍攝仍唯美迫真

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-05 10:00

章子怡首度主演的電視劇《上陽賦》不僅演員受到討論，精美場景也被觀眾討論，官方也曝光幕後場景特輯花絮，章子怡也讚美術指導功力超出她的想像，不同的場景裡面又有不同的風格：「你會覺得他可以把一個王府做得很精緻，但他同時也可以把壩上草原的豪邁氣質、那種野性的風格，也掌控的非常好。」

除了場景佈置，許多布景畫面是用特效呈現，一場章子怡與周一圍在野外度過甜蜜「初夜」的戲碼，其實是在棚內拍攝，劇中周一圍要鑽木取火，結果章子怡掏出火把，一吹就點火了，拍攝時章子怡拿著火把還差點燒到手，把周一圍也嚇了一跳，慌亂一陣後兩人都覺得太逗趣而大笑起來。

章子怡與周一圍在野外度過甜蜜「初夜」的戲碼其實是在棚內拍攝：

擔任《上陽賦》的美術指導韓忠，在特輯中分享他的設計源由及風格。因故事背景定在唐和漢之間，是現今南京的六朝古都，從「南朝有四百八十八寺，多少樓台煙雨中」古詩中描繪，以「水」貫穿劇中的建康城，追求宮殿瀰漫著水氣氛圍。為襯托女主角章子怡飾演「王儇」的貴族氣質，相府的整體色調運用大量的白色及淺綠色搭配，並將那個時代的高標水準來陳設，是非常中國風格的華麗設計。

《上陽賦》場景的構圖可謂電影級，按圖即睇：

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而劇中場景地上的草皮、樹木、池子裡的金魚、院子中的孔雀，一草一木皆以真實呈現。男主角周一圍扮演的蕭綦，從他出身貧寒的人物特性去設計出豫章王府，建築以木頭為本質，與貴族的雕樑畫棟很不一樣。

戲裡皇帝坐陣的太極殿，氣勢宏偉、細節精緻，置身其中的演員無不感到震撼，飾演皇帝的蔣愷便說：「感覺坐在裡頭，自己就是真正的王！」韓忠進一步解釋，皇宮色調以黑色、金色然後加一點紅色，代表著有股腐朽的勢力；王座的後邊是空洞的，這設計其實是訴說它是一個不安穩的形式：「雖然高高在上，但很不安全，隨時可以掉下來。」

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