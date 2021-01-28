上陽賦｜盤點外型唔夠格演美男子男星　趙又廷冇仙氣楊祐寧欠儒雅

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-28 20:45

國際影后章子怡首主演的古裝劇《上陽賦》播出備受關注，繼她早前被批評年過40歲還扮演15歲的郡主王儇缺乏「少女感」，令觀眾難以入戲之外，最近在劇中飾演三皇子的楊祐寧亦遭批評。事關他被嫌棄古裝扮相醜樣，不附合小說中三皇子「第一美男子」的人設，所以在接受內地媒體訪問時他顯得相當無奈，強調自己不會醜樣。

章子怡在劇中扮演15歲少女被吐嘈。（《上陽賦》微博圖片）

有收看《上陽賦》的觀眾都知道，三皇子馬子澹（楊祐寧飾）風儀俊雅，個性溫潤如玉與世無爭，是一位難得的好男人。楊祐寧詮釋該角的時候，在演技上絕對是沒有問題的，表達出三皇子儒雅的人設。不過在外型上他就不獲網友們的認同了，事關他的長相完全不附合原著小說中三皇子的外型，在小說《帝王業》中，三皇子被形容是「京城第一美男子」，是一位高貴優雅溫柔的少年，但楊祐寧的長相比較屬於粗獷型，而且身材亦比較壯碩特別男人，同風儀俊雅的人設格格不入。

楊祐寧的古裝扮相被嫌醜。（《上陽賦》微博圖片）

針對被嫌醜的問題楊祐寧在接受媒體訪問時亦顯得無奈：「但我覺得我沒有到醜了。我覺得我本來也就不是這種美男子型的演員，所以可能在原著小說裡面，三皇子他必順是所謂的溫潤如玉，就是真的是白月光相當的帥氣的，可能這一點讓一些網友失望。」雖然古裝扮相被吐嘈，但楊祐寧不認為是壞事，因為一個角色能夠被觀眾關注是一件好事。

楊祐寧自認不是美男型演員。（楊祐寧微博圖片）

其實除了楊祐寧之外趙又廷﹑阮經天都曾被批評古裝扮相醜樣。就在2017年播出的劇集《三生三世十里桃花》中，趙又廷的出場已經被瘋狂吐嘈，他在劇中飾演的夜華是「四海八荒第一美男」，但趙又廷的長相不是美男型，而且身上沒有儒雅氣質，缺乏角色人設的仙氣感，所以他被網友封為「第一醜美男」。

另外阮經天在2018年主演的劇集《扶瑤》同樣被指古裝扮相醜，他飾演的長孫無極在小說中被形容是「絕色美男」，但他粗獷的長相好明顯同美男子是扯不上關係，所以他亦被加入古裝醜男的行列。

阮經天﹑趙又廷亦曾被嫌棄古裝扮相醜。（《扶瑤》微博圖片﹑《三生三世十里桃花》微博圖片）

雖然長相不附合原著小說角色人設，但久而久之他們都是靠演技征服了觀眾，事關趙又廷同阮經天都因為劇集再次走紅，而且劇集的收視率同點擊率非常之高。所以楊祐寧有機會成為趙又廷﹑阮經天第二，掀起超高人氣迎來事業高峰。