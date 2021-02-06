盤點家中擁私人花園藝人　郭富城草地野餐歎世界特別chill

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-06 07:00

疫情下嘅郊區成為市民消遣好去處，大棠楓香林、流水響水塘更係大熱之選。之不過，如果屋企有個私人花園的話，真係隨時隨地都可以呼吸到新鮮空氣，而且仲唔使同人迫。就好似許廷鏗咁，獨立屋一開門，就係私人花園，無論係同父母high tea定同外甥女玩，都絕無時間限制。而其實除咗許廷鏗之外，原來唔少藝人屋企都有秘密花園。

邢李㷧為老婆林青霞送上嘅11億皇宮，位於飛鵝山山腰側，裡面有齊室內、室外游泳池、私人影院、網球場、圖書館等等，天台被女主人設置成農場，令一家人隨時可以享用到有機蔬菜，而皇宮外嘅私人花園，就連仙鶴都忍唔住要參觀一下，早前林青霞在微博上載仙鶴在花園展翅飛翔嘅照片，即時引來網民嘅討論。

喺屋企自設農場嘅仲有楊卓娜，同老公而家三位愛女住西貢獨棟村屋嘅佢，將屋企天台設置成小型農場，由蔬菜、水果到鮮花應有盡有。而佢亦不時分享同囡囡一齊「落田」嘅照片。

同樣將私人花園用作農場嘅，仲有譚凱琪。早前佢為女兒舉行百日宴時，地點就係逾千呎嘅後花園，呢個花園大到可以放下旋轉木馬，真係十分跨張。而呢個「兒童樂園」前身，曾被譚凱琪當作農場，仲種埋薑煲湯，好健康。

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Patrick Sir（林溥來）2019年買入嘅獨立屋面積1123方呎，附有花園，由於地勢較高，環境清幽且享有超開揚靚景。Patrick Sir不時同老婆喺花園用餐，而愛犬DonDon亦不時喺花園散步，一家都十分識享受。

孫耀威同老婆所住嘅獨立屋，唔止有私人花園，連私家𨋢都有。400呎嘅私人花園，放有沙發、茶几及太陽傘，想點玩都得。

郭富城早年買入嘅大坑道嘉園頂層連天台，他將天台一邊改建為籃球場及泳池，直到愛女誕生後，他將籃球場部分改為花園，不過，最大受益者，似乎係老婆方媛，早排頻頻喺私人花園拍VLOG，影片所見，天台除有大型彈彈床之外，亦種有不少植物。

於2015年下嫁金融才俊嘅李蘊（Renee），婚後移居廣州專心相夫教子。住複式別墅嘅佢，豪宅有大型前後花園及露台，花園內更栽種名貴的羅漢松，甚具氣派。