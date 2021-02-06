鄭秀文公開終極減肥三寶　又平又簡單跟足包你愈食愈瘦！

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-06 07:30

樂壇天后鄭秀文（Sammi）近年非常注重健康飲食，為保持健康Fit爆身材堅持每天做運動訓練。日前Sammi介紹了一款完全沒有澱粉的「超瘦的炒白椰菜花飯」後，獲網民大讚好味飽肚又健康。其實Sammi過往都分享過不少減肥飲食新得和菜式，全部材料都非常便宜，做法亦非常簡單，絕對可以愈食愈瘦！

Sammi所推介的椰菜花炒飯做法非常簡單，只需要椰菜花和攪拌機即可，可以用來取代白飯，絕對是低卡之選。若擔心不習慣，可以混合糙米飯，高纖之餘更有助降低患肝癌的風險。而Sammi的椰菜花炒飯就加入了蝦和有點肥油的牛肉粒和蛋和蔥花，而調味料只須下鹽和些許黑胡椒。

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+ 7 + 7 + 7

紫薯瘦身法

除了椰菜花炒飯，Sammi曾透露過食紫薯來Keep Fit。有很多人都誤以為紫薯是紫番薯，不過Sammi就提醒大家不要混淆，紫番薯卡路里高過紫薯亦甜過紫薯。如果大家想加快減肥成效，可以將紫薯蒸熟後放在雪櫃，雪一晚再加熱就會產生一種抗性澱粉。抗性澱粉進食後不易吸收，變相卡路里吸收少了，更笑言：「日日食紫薯包你瘦過碌番薯。」

Sammi食紫薯嘅方法有好多種。（IG：sammi_chengsauman）

另外，早前梁漢文（Edmond）曾公開「減肥達人」Sammi傳授給他的減肥秘方，可以助他短時間內「縮水」。不過Sammi就強調這個方法只是瘦水份，不會太減到脂肪。

縮水湯減肥餐單

雜菜湯材料 : 6個大洋蔥（或9個普通大小）4-6個蕃茄、1個大椰菜、 3個青椒、1 棵芹菜

製法 : 將菜切小塊、加上大半煲水、大火煮15 分鐘，再用慢火煮約45-60分鐘至雜菜軟熟為止。（如用真空煲，大火煮滾後，放進真空煲一小時便可）

食用方法 : 任何時間，肚餓任食

七日極速縮水大法 7日餐單 :

第1天 : 全日雜菜湯（可飲用不含糖茶或咖啡，水）（如忍受不住可以少量生果，但提子，西瓜、香蕉不可）

第2天 : 雜菜湯+生或熟的綠色蔬菜（不可吃豆類或粟米）如非常肚餓，晚餐可以吃一個焗薯仔，不可吃生果

第3天︰混合第1、2天，吃生果+雜菜湯+蔬菜，但不能吃薯仔

第4天︰最多可以吃8隻香蕉+脫脂奶+雜菜湯

第5天︰10-12安士牛肉（雞或豬）+6-8隻新鮮蕃茄、飲6-8杯水，至少一餐雜菜湯

第6天︰肉類+綠色蔬菜、至少一餐雜菜湯

第7天︰紅米+無糖份菜汁或果汁，至少一餐雜菜湯

點擊下圖重溫「縮水減肥涉」餐單︰

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點擊下圖睇吓Sammi嘅健康身形︰