【燕雲台】蕭太后榮寵一生死後屍骨無存　同韓德讓結婚只係虛構　

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-05 19:00

內地劇《燕雲台》，由唐嫣和佘詩曼主演，講述遼國一代賢后蕭綽(燕燕)的故事，劇中出現的人物歷史上確有其人，包括韓德讓、耶律休哥、耶律斜軫等，劇中以燕燕的視點出發，擔任攝政皇后期間，多次擊敗宋軍，更簽訂了「澶淵之盟」，為遼國建立了百年的和平盛世，不過原來蕭太后57歲病故，死後卻不得安寧，墓地至少三次被盜，屍骨不存，而她留下一件現估值34億的金絲壽衣，見證蕭太后榮寵一生。

燕燕收回兵權，將大姊胡輦囚禁。（影片截圖）

《燕雲台》掀起追劇熱潮，不但唐嫣、佘詩曼演技出色，幕後製作亦下過不少功夫，契丹人的衣著配搭就十分巧究，參照出土文物，再重新繪畫手工刺繡，最後花了2個多月才完成了800套戲服，燕燕在不同時期的服飾，可謂還原了歷史的真像。劇中燕燕在明扆死後，獨攬朝政大權，更向北宋發動多次戰爭，簽訂了「澶淵之盟」，但歷史上這位一代賢后在57歲病死後，跟遼景宗(明扆)合葬於乾陵，並非如劇中所講韓德讓葬於燕燕墓旁。

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考古學家在遼寧錦州發現了遼國的皇室墓地，但由於經歷過金人、盜墓賊和日軍侵華時的破壞盜墓，乾陵真實位置已經難以考究，至90代蕭太后的鳳冠、鳳袍突然流出文物市場，而最厲害是一件金絲壽衣，用了過萬條長約1米的金絲織成，胸前有兩隻浮雕狀的金鳳，全衣重約3240克，經過歲月洗禮，外貌上已經看不出其價值，而經評估後價值高達34億元，只能說句盜墓賊認真唔識貨。

劇組重現契丹人服飾：