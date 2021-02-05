新疆美女熱依娜拍片反擊陳芳語　指重提3年前舊事蹭熱度

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-05 22:15

台灣女星陳芳語，近日爆料指在錄製內地真人騷《創造101》時，節目組侵犯私隱，沒收電話外，房間有24小時鏡頭拍攝，甚至拍攝到她更換內衣畫面，而她跟同房的女孩也不咬弦，更因為爭用浴室，對方用椅子擲向她。陳芳語的出位言論，當年的節目同房，內地女星熱依娜拍片回應，直指對方謊話連篇，重提3年前舊事純粹蹭熱度。

熱依娜是身高180cm的新疆美女。（熱依娜微博）

熱依娜拍片反擊陳芳語（熱依娜微博）

陳芳語近日擔任台灣YouTuber「館長」的直播嘉賓，憶述2018年參加內地真人騷《創造101》的苦況，素食的她被逼吃兔肉，又被鏡頭24小時監控，她更提起同房有位185身高的新疆女孩，試過在浴室吸煙和跟男友傾電話，足足用了個多小時，二人為此而爭執，對方還用椅子掟向她。3年前跟她同房的新疆女星熱依娜，身高180cm，陳芳語形容的肯定是她，而熱依娜拍片回應，叫陳芳語不如直接公開她的身份證，而她說當日確是有吸煙為此道歉，但跟男友和家人傾電話，她只是用了浴室十多分鐘，是陳芳語一回房已要用洗手間，雙方才有磨擦，而她只是作勢拿椅子，之後工作人員已出來制止，節目後彼此也沒聯絡，她不明白為何陳芳語要重提舊事。當年事件出現羅生門，究竟誰人說謊，只有當事人才最清楚。