家務戰場︱Kathy仔無懼素顏出鏡　獲封「世界第一」：係世界唯一

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-05 22:10

ViuTV真人騷節目《家務戰場》請來邱晴、王頌茵（Kathy仔）、陳婉婷（Hebe）、馬俊怡（Rose Ma）、貝依霖（Chantale）以及伍詠詩挑戰各種不同的家居任務。六位女生無論在做家務，又或是下廚方面都顯得非常狼狽，不少觀眾直言睇到「眼火爆」。之不過鬧還鬧，有一位參賽者卻深得網民歡心，不單只被稱為女神，更被吹捧為「世界第一」，她就是現年26歲的王頌茵（Kathy仔）。

王頌茵（Kathy仔）不單只被稱為女神，更被吹捧為「世界第一」。（IG/ @k_thyy）

節目中，Kathy仔雖然曾將麥皮煮到泥漿一樣，不過做家務方面卻多了一份淡定。Kathy仔接受《香港01》訪問時坦言私底下很少做家務，不過卻會從媽媽和婆婆身上偷師：「其實平時私底下做家務嘅次數就真係唔多，不過由細到大都睇住媽媽同婆婆做家務煮飯，就有學到啲基本知識。」

Kathy仔第一次參演真人騷既要接觸不擅長的範疇，更無懼以素顏出鏡，她希望觀眾從節目中可以看到多方面的自己：「真人Show真係第一次，素顏嗰下真係（抱頭Emoji）。我希望觀眾睇完《家務戰場》，除咗我傻下傻下嗰邊之外，都可以知道我有認真啦、嬲啦、炆啦嘅一面。」與邱晴同房的她又有沒有被對方激親，她就大賣關子：「想知我有冇俾邱晴激親，繼續睇就會知。」

點撃睇Kathy仔、邱晴煮早餐過程：

+ 22 + 22 + 22

對於被稱為「世界第一」，Kathy仔感謝網民支持，不過她笑言更希望大家稱呼她為「世界唯一」：「好多謝網民畀咗依個稱號我，不過我會認我係世界唯一既Kathy仔。其實Kathy仔真係只此一個，世界第一可以有好多個。」她認為自己傻更更的性格是網民喜歡的原因之一：「多謝佢哋咁鍾意我，我諗係因為我成日傻傻地掛，而有啲就係欣賞我好大膽咁去靈探。」

除「世界第一」外，Kathy仔亦有「女版姜濤」的外號，她說有面對面與姜濤談論此話題，不過卻一致認為二人不似樣：「女版姜濤就真係咁啱短髮某一啲角度似，我同佢都面對面傾過依個問題，我哋一致認為唔似。」

家務戰場︱邱晴被狠批為「老鼠屎」 節目組另類安慰：叻唔使搵你

除「世界第一」外，Kathy仔亦有「女版姜濤」的外號。（IG/ @k_thyy）

Kathy仔於2018年加入ViuTV，比起同期的藝人如沈殷怡（Shirley）等，她的知名度卻相對較低。Kathy仔說大家的發展路向不同，很難作出比較，自己的事業目標就是做女主角：「正所謂人比人，比死人嘛。大家各有各發展，冇得咁樣比較。如果你話目標我緊係想做到女主角，但係前提係要好好繼續努力學更多唔同方面嘅嘢，咁先可以向目標進發。」

點撃睇更多Kathy仔靚相：