陳自瑤好消息係進軍YouTube　頭炮自問自答：現階段好清楚想要咩

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-05 22:52

陳自瑤頭炮以Q&A作為主題，吸引與否見仁見智。（影片截圖）

陳自瑤（YoYo）昨晚預告嘅好消息，喺今晚終於揭曉：開設個人YouTube頻度，頭炮影片，YoYo選擇以「Q&A」作為主題……

15分鐘嘅影片，除咗講「最喜愛角色」、「凍齡」之外，亦有提到囡囡喬喬，陳自瑤表示暫時無意分享太多同女兒嘅生活日常，而之前喬喬之所以出現喺抖音，係因為女兒用自己手機現抖音後，錯誤上載，完全係誤會一場，陳自瑤表示：「我都想小朋友專注喺自己學業多啲，同埋希望佢可以同普通小朋友一樣，唔希望將注意力集中喺佢身上。」

11條問題，基本上都係同工作有關。

之後陳自瑤又有提到「覺得20、30歲有咩唔同?」，她說自己20歲時比較傻，完全唔知自己做咩，到30歲時結婚生小朋友、學習做媽媽。「到39+1，我覺得你會更清楚了解自己想要咩，同埋應該點行。」陳自瑤又話最喜歡現階段嘅自己，原因係成熟了、清楚知道自己想要什麼。雖然YoYo指呢11條問題係觀眾最想知道嘅問題，但竟然未有出現同王浩信有關的問題，成件事好唔可信喎。影片上載3０分鐘後，約有4千多觀看次數，都算唔錯。

點擊睇YoYo有咩講