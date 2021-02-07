阿SA蔡卓妍開工袋揭秘　杯麵、大量唇膏仲有對唔知有冇着過嘅襪？

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-02-07 07:30

蔡卓妍（阿Sa）不時於內地社交平台小紅書分享自己的穿搭和養生心得，近日她拍片分享自己的開工手袋中都裝些什麼，過程相當搞笑，因為有些物品她自己也不記得為什麼會出現在手袋中！

阿Sa分享自己的開工袋中裝了些什麼。（影片截圖）

阿Sa對開工手袋的要求是夠大夠輕，她用的是法國殿堂級皮具品牌Goyard 手袋，約HK$15,000，非常符合夠大又夠輕的要求，化妝袋則是Prada，約HK$3000。

阿Sa用的開工手袋是法國殿堂級皮具品牌Goyard ，約HK$15,000（影片截圖）

阿Sa將手袋中所有物品都攤出來，發現自己帶了8支唇膏，笑言自己也不理解為什麼會有這麼多唇膏，又在袋中找到一對襪，但想不起為什麼會放進去，她更特意聞一聞，確定有沒有穿過，非常搞笑。

另外還有多支消毒用品及口罩、口罩套，用得多消毒酒精，雙手容易乾燥，她又有三支針對不同程度手乾問題的護手霜，其中一支更可以用來塗咀唇，令阿Sa的同事非常驚訝。而她用的都是大支的家庭裝，阿Sa高呼「咁咪抵囉，我買咩都係買家庭裝㗎！」想不到坐擁過億身家的阿Sa會如此慳家！

除了慳家之外，阿Sa亦相當孝順，在銀包中有許多印花，是為祖母儲起的，因為祖母特別喜歡儲印花。

阿Sa的開工袋包羅萬有，點擊圖片睇睇：

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