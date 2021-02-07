孫慧雪與母親失散20年　聞訊已離世崩潰：我一路覺得佢生活得好好

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-07 15:22

藝人孫慧雪與母親失散20多年，多年來雪雪都希望尋找母親可以相聚，豈料原來母親早已離世，得知這個消息雪雪非常崩潰，她透露是表弟在社交網站傳了一張母親的墓碑照片才得知這個消息。

雪雪一直都想同母親重聚。（IG：snow711）

多年來雪雪一直以為母親是因為搬屋才失聯，有時還好奇為何不找她，亦在想會不會母親會看見自己演藝術上的作品呢？雪雪還想盡一點孝心希望照顧母親，但一切都是自己的幻想，原來母親早已離開，她覺得最諷刺的是母親離開時候是38歲，而自己得知這個消息都是38歲，「我一路覺得我媽咪生活得好好，到某個時間會見番，但知道個時候係有少少崩潰。」

雪雪之後與舅父去母親的墓地上拜祭，至於母親的死因她表示不太清楚，但應該是心臟麻痹。雪雪早前在由方紹聰（奶仔）主持的J2台節目《野外步出》擔任嘉賓，節目中雪雪在攀山途中大呼：「其實我有心臟病。之前做身體檢查，照心電圖發現有心臟速跳，跳得好混亂，原來有條重要血管塞咗50%，因為我本身低血壓同低膽固醇，醫生一度以為畀錯報告我，最後發現我有先天性血管收縮問題！雖然我不嬲好健康，但都有呢啲問題，要長期食藥。」