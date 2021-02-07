GD@BIGBANG限量波鞋二手網放售24萬　黃剔版得88位好友擁有

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-07 20:30

前年11月，BIGBANG GD與NIKE聯名合作推出波鞋Air Force 1「Para-noise」，當時造成搶購潮，周杰倫、丁一宇和朴信惠等名星都各擁一對支持。不過近日就有網友發現，當時只推出了88對的超限量黃剔版竟然出現在二手網頁上放售，因而成為網上熱話。

當時GD一共推出了4個版本，除了白剔普通版和紅剔韓國限量版外，更有只有GD點名的88位親朋好友才能收到的黃剔版，以及只有GD本人和T.O.P才擁有的隱藏碎花版。可是這對黃剔版波鞋近日竟出現在韓國一二手網上，並標上以3,500萬韓元（約24.3萬港元）放售。

GD送給指定好友的超級限量被球鞋，竟出現在二手網站上？（網上圖片）

由於獲得這對超級限量被球鞋的都是GD身邊最親的人，包括BIGBANG隊友、姐夫金敏俊、時裝設計大師藤原浩等，雖然未知波鞋真偽，但仍馬上引來網民熱議。有網友笑言當初連紅剔被也被炒至一千萬韓元（約66,000元港元），放售者急以超抵價出售看似相當「等錢洗」。

擁有這對黃剔版的都是GD身邊最親的人，包括BIGBANG T.O.P。（IG/@choi_seung_hyun_tttop）

按圖睇邊個有呢對鞋？

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