女神降臨︱煞科近百人無戴罩合照　ASTRO車銀優曾去酒吧被鬧

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-07 17:45

由文佳煐、車銀優和黃寅燁等主演的韓劇《女神降臨》上週大結局，創下最高的5.087%收視。車銀優事後在IG上傳與工作人員的大合照，向觀眾及製作組致謝，可是卻因過百人幾似全部沒有戴口罩而惹爭議，他亦已馬上刪除照片。

作為男主角之一的車銀優通過劇集，獲得高人氣及話題度，於是他在劇終上傳大合照，並講到「大家都辛苦了，感謝所有支持和喜愛修豪的人」。可是照片中，包括演員及工作人員共有近百人，卻只有後排數十人有戴上口罩而惹來爭議。由於韓國新冠疫情依然嚴重，政府亦正採取社交距離措施，照片中眾人卻未有戴上口罩近距離合照，因而被網民大鬧行為疏忽。

近百人拍攝《女神降臨》煞科照，幾乎全部都沒有戴口罩。 （網上圖片）

早前韓國演藝圈接連爆出藝人及工作人員確診個案，不少韓劇甚至需緊急停拍，因此藝人是否有特權惹來質疑。加上早在去年4月，車銀優曾被爆與BTS防彈少年團BTS柾國、NCT在玹及SEVENTEEN珉奎，在疫情期間到過梨泰院餐廳和酒吧消遣，幸好4人病毒檢測結果勻呈陰性。當時車銀優亦有道歉，承認沒有遵守隔離規定並進行反省，這次再被網民批評防疫意識低，作為公眾人物上傳合照前應更謹慎。

雖然車銀優已刪除照片，但依照備受批評中。（劇照）

按圖回顧《女神降臨》劇照：

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