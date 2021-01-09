女神降臨︱劇迷批過多中資廣告　「以為車銀優拍緊內地劇」

由車銀優和文佳煐主演的《女神降臨》自開播後，與《Sweet Home》和《驅魔麵館》等韓劇一樣話題性高，男二黃寅燁（黃仁燁）也憑「韓書竣」一角成功上位。可是劇集就因過多中資廣告而備受批評，多次出現的簡體中文字令韓國觀眾非常不滿。

《The King：永遠的君主》也曾因過多置入式廣告而受觀眾批評。（劇照）

劇集難免有置入式廣告，可是過多觀眾又反感，就如《The King：永遠的君主》一樣，小至炸雞、珍珠奶茶到美容機，就如品牌曬冷一樣，就算有李敏鎬加持也無法救回收視。這次《女神降臨》更加放入不少中資品牌廣告，慘被狠批完全格格不入，劇迷笑言不如叫名做《資金主義降臨》。

因中文字廣告的出現，被批相當突兀。（劇照）

按圖睇《女神降臨》置入式廣告幾嚴重：

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尤其第7集中，文佳煐遇上在巴士站等車的車銀優時，巴士站廣告竟是內地網上購物平台廣告，上面用簡體字寫着「京東，不負每一份熱愛」，顯得相當突兀，有人甚至留言「以為車銀優拍了內地劇」。此外文佳煐與朴柔娜在便利店一幕，由進門開始就一直見到即食火鍋「自嗨鍋」的廣告。看到二人在便利店外吃即食火鍋的畫面，可說是馬上激嬲韓國觀眾。由於一般韓國人到便利店，最常吃的就只有杯麵和三角飯團，因此即食火鍋實在太刻意，令人一秒出戲。

一般韓國人也不會在便利店即食火鍋。（劇照）

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