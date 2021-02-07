家好月圓｜鍾嘉欣視后級眼淚最惹人憐愛　一幕機場喊戲成全劇清泉

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-07 23:15

最近在翡翠台深宵時段重播的2008年經典劇集《溏心風暴之家好月圓》已進入尾聲，除了餅店內的權力鬥爭、甘泰祖（夏雨飾）兩房人中的是非爭吵之外，近幾集的亮點都落在甘永好（林峯飾）、于素心（鍾嘉欣飾）、凌至信（黃宗澤飾）以及邱詠琳（姚嘉妮飾）的四角戀之上，更為全劇不斷吵鬧作緩衝。對比起米雪、李香琴以及關菊英的爭吵戲份，這一段四角戀更需要觀眾從心去感受，單戀、苦戀、癡戀......相當虐心。

呢段四角關係，雖然事隔十幾年一早知到結果，但而家重溫一樣咁虐心！（截圖）

凌至信因為愛上于素心而決定與拍拖多年的邱詠琳分手，可惜由於邱詠琳處處為凌至信著想，即使明知凌至信已移情于素心，邱詠琳依然對凌至信不離不棄，甚至向凌至信開綠燈，心甘情願地讓凌至信一腳踏兩船，就算凌至信變賣所有家產送給邱詠琳，她依然不願意放棄自己心愛的男人。最終凌至信仍然決定與邱詠琳共赴英國，拋棄于素心。正因如此，于素心趕住機場見凌至信最後一面，只可惜對方已準備入閘，回頭對望的一刻，一句「對唔住」的口型，令心女淚灑機場，跪地痛哭。

重溫心女視后級的落淚演出：

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對於心女與阿Wing之間，一個有情、一個有義，凌至信仍是選擇了阿Wing去英國。但若然凌至信當刻有回頭看到鍾嘉欣的崩潰，相信他一定會回頭選擇心女。事關由鍾嘉欣雙眼流出的眼淚太有威力，這位民選視后的喊戲，總予人一種想去呵護，想去關心、關懷的感覺，或者這是Linda天生的一種表情特質，特別惹人憐愛。難怪鍾嘉欣被網民認為是「喊得最靚」的女演員！所以當刻沒看見心女落淚的凌至信，相信在他看過心女的眼淚後一定會心軟回頭！

鍾嘉欣「喊戲」最成功的一次，卻並非出現在劇集中，反而是在《玩嘢王》中捉弄甄澤權的一幕。一齊嚟重溫鍾嘉欣如何騙得過世界級魔術師甄澤權：

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同場加映：盤點5段視后級喊戲 唐詩詠最悲壯 鍾嘉欣的眼淚更惹人憐愛

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重溫阿佘如何在3分鐘，演足4種情緒，3段昇華的崩潰：

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