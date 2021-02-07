林盛斌「長銀包旺財運法」瘋傳亞洲　再分享竅門：感覺要好豐滿

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-07 21:36

由《香港01》舉辦的選秀比賽「On Air KOL 2021」今天（7日）舉行決賽，藝人林盛斌（Bob）是評審之一，對於能有活動出席他是很開心，「我唔覺得自己係KOL啦，但我喺網路上都幾活躍，見到9位參賽者，佢哋真係好大膽。」

Bob覺得今天的參賽者都有很高質素。（梁碧玲攝）

Bob在說過去的一年，能出席活動是少之有少，因此他多了時間在網路上分享他的致富之道，譬如說早前教大家購買長銀包旺財，他說：「唔好話教，但好多朋友話好鍾意睇我打呢類文章，當日就諗起叫大家用長銀包篇文，原來瘋傳得好誇張，馬來西亞、台灣都有好多人睇，可能今年2021年可能係呢方面，講自己心態上會多少少同大家分享。」

Bob農曆新年表示利是不會縮水。（梁碧玲攝）

換長銀包的致富方法，Bob說銀包裡應該要多方些金錢：「要擺多少少錢，銀包一定有啲錢放入面，唔係叫你擺十萬八萬，係要令你除時用得到之餘同埋要你個感覺好豐滿，真係差好遠，我擺5位數字。」

林盛斌早前IG貼相分享「長銀包旺財運法」。（Instagram/@bob_lamshingbun）

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