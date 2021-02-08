港姐黃嘉雯家姐放貓入洗衣機　網友到IG質問：點解要虐待小動物

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-08 12:54

黃嘉雯被網友質問疑似家姐虐貓事件。（IG：carmaneysantiago）

在昨天（7日）有網友在社交網站的動物版面，發布一名女子將愛貓放入洗衣機的影片，其後引來不少愛貓人士關注，以及將這名女子起底。影片中這名女子表示愛貓隨處便溺，然後為了懲罰牠，便將愛貓放入洗衣機中，然後按下開關制，開機14秒後才停下，打開洗衣機蓋後愛貓立即跳出來，這名女子在IG限時動態寫道：「愛驚的小肥妹」。

雖然這名女子的IG是的人帳號，但經過網友人肉起底後，這名女子是《2019香港小姐競選》冠軍黃嘉雯的姊姊，二人在IG都互相Follow，黃嘉雯亦曾上載與發布對方的合照及，而最近黃嘉雯終於入劇組拍劇，不知道這件虐貓事件會否影響到她心情，不過已有網友到黃嘉雯IG留言質問「Carmaney 您家姐虐待貓係咪真㗎？ 點解要虐待小動物？可唔可以叫您家姐出嚟解釋吓」《香港01》向黃嘉雯查詢事件真偽，她說：「我都係今朝早先知道呢件事，其實佢不嬲都好錫啲小動物，不過佢今次咁做的確唔啱同處理得唔好，但我相信佢唔會再有呢啲事情發生。」。

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