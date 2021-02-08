戴耀明爆抖音賺錢好容易　公開帶貨報酬：計返港紙有6萬蚊左右

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-08 16:00

香港無數藝人逐漸進軍抖音市場，希望自己在內地市場尋找更多工作機會，最近連劉德華都在抖音開設他首個個人社交網站帳號，就知道抖音在藝人心中有多大的魅力。最大理由當然係抖音無限商機，揾錢容易到難以想像，劉德華賺幾多，但綠葉王戴耀明就爆抖音賺錢行程，原來輕輕鬆鬆就可以賺6萬人仔，相等於他當年在TVB三個月人工。

小明靠抖音搵唔少外快。（梁碧玲攝）

TVB甘草演員戴耀明都不放過玩抖音賺錢這個機會，對於抖音他認為是一種全新行業，以前怎會想到直播聊天就可以賺錢，他接受《香港01》訪問時候說：「最主要玩抖音兩樣嘢係有錢收，主要係直播同帶貨，帶貨通常廣告商搵你，賣幾多就拆畀你，或者一次過畀，直播方面就可大可小，直播尤其係女仔吃香啲，網紅先犀利，直播好多人會送禮物，貴則幾千，平則一毫，有啲網紅一晚直播十幾萬唔出奇。仲要講唔使拍戲拍得咁辛苦，求其到，咁當然有佢哋嘅吸引之處，呢個係新興行業，你點會諗到依家可以咁賺錢。真係好搵起上嚟好好搵，但當然好多人搵唔到錢。」

而他亦不時會主動直播及進行帶貨，戴耀明表示以他這種級數算低知名度收入也非常可觀：「我好少帶貨，試過一次半次，得出場費呀，計番港紙6萬左右，我呢啲真係好小意思，有啲好出名網紅直播帶貨，真係唔知幾多萬呀。」

小明抖音直播。（抖音）

除了帶貨外，原來收粉絲派的心心，小禮物亦是賺錢來源，雖然一個心心，價值少過一蚊人仔，但積少成多，抖音觀眾俾心絶不手軟，而且還有其他禮物，而最近劉德華在直播期間，就收到粉絲送了五個夢幻城堡，一個大約三千人仔，而戴耀明亦收個粉絲一份「重量級」禮物，他說：「心心就一個幾毫啫，我最勁收過一架法拉利咋，大慨就百幾蚊人仔啦，通常抖音公司同你拆帳一半啦，不過都好好賺架喇，你諗下抖音入面有幾多女網紅?好多粉絲為支持佢哋，係咁俾心心同禮物，一晚揾三、四萬唔係咩新奇事，係好普通嘅一回事。」抖音無限商機，賺錢易過拍劇，難怪香港藝人咁鍾意玩啦。

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