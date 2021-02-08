李施嬅訂婚｜「胡說八道會」再添一人妻　黃智雯有機接捧做第四？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-08 15:56

正身在加拿大拍攝劇集《Blood and Water》（血與水）第3季的李施嬅（Selena） ，今日（8/2）中午於IG上載一張與男子手拖手，無名指戴巨鑽戒指的相片，並留言話：「I Said Yes.」換句話說，李施嬅將會成為「胡說八道會」的第三名人妻。

39歲李施嬅手戴巨鑽拖實另一半宣布婚訊：I Said YES！

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由6位花旦胡杏兒、胡定欣、黃智雯、姚子羚、李施嬅、胡蓓蔚組成的「胡說八道會」少說都已經有接近10年歷史，除了胡蓓蔚在成會前已經與豹哥單立文結婚之外，「胡說八道會」成立之初，其餘5名成員都未嫁。而「胡說八道會」成立後的第一單婚事發生於2015年胡杏兒與李乘德結婚，事隔6年終於再辦喜事。其實姚子羚和黃智雯一向有穩定男友，黃智雯更曾透露過自己與男友已經發展至同居關係，隨時有結婚的可能，所以黃智雯最有機會成為「胡說八道會」的第四名人妻。至於胡定欣方面，暫時還有公開的戀情，對上一次承認的男友，已經是2015年年中與著名音樂人陳明道（Terry）拍拖，惟至2016年中，定欣公開承認兩人已分手。

「胡說八道會」越來越熱鬧喇：