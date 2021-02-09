劉德華收埋朱麗倩多年唔提　上抖音即破例自爆婚事細節

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-09 07:00

劉德華近日進駐抖音，5條短片已為他贏得5千萬粉絲，華仔突然動作多多，講到尾是要為自己的電影票房孭飛，借抖音宣傳電影《人潮洶湧》，而華仔首次在抖音進行直播，不但獲得網民狂送禮物如嘉年華和夢幻城堡，親民的華仔，更自爆跟太太朱麗倩結婚時為何不擺酒，原來是驚遺留了一些朋友，所以索性一個也不請，等於不擺酒了，答案確是出人意表。

華仔很少提太太朱麗倩，但到內地抖音即主動提起。（視覺中國）

劉德華首次在抖音直播宣傳電影《人潮洶湧》，穿上間條毛衣的華仔，作風親民友善，不時跟網民互動，有問必答，而短短12分鐘已有1000萬人湧入，至半小時後已增加到2000萬人，最終1小時的直播在線人數達到3200萬，而且粉絲送禮更是絕不手軟，包括有嘉年華和夢幻城堡，每次分別要3000元和2888元人民幣，天王魅力認真沒法擋。

華仔抖音直播，1小時有3200萬人在線。（影片截圖）

下圖有劉德華抖音親述結婚不擺酒原因：

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華仔在抖音直播時充滿綜藝感，不時跟網民互動，當粉絲讚他外形是永遠的17歲，華仔即笑著哼起他的歌曲《17歲》，再次獲得網民俾like。之後有網民問他現在有5000萬粉絲，為何華仔沒有一個關注？華仔笑著表示「所有都是朋友，我想了很久要不要開始關注，我透過鏡頭跟所有朋友說，其實我都想關注你，但我怕忘了，中間漏了一個，我結婚不擺酒就是這個原因。」華仔罕有談論家庭事，但在內地卻有問必答，北上掘金連多年習慣都改變埋，確是始料未及。

同場加映華仔抖音視頻：

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