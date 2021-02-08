【燕雲台】佘詩曼遇上爆肌盛一倫　動情演繹充斥少女感

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-08 20:04

內地劇《燕雲台》進入結局篇，佘詩曼演出的蕭家大姊胡輦，進入了輕熟女年紀，此時她遇上一生至愛，地位低微的馬奴撻覽阿鉢，二人初次在河邊邂逅，阿佘外貌固然年輕，而演出對異性心儀的眼神，芳心暗喜的神情，比起喊戲的教科書級數，動情演繹反應更是真實，難怪不少觀眾指阿佘更有第一女主角的氣場。

佘詩曼不但喊戲出色，演出動情女性更是入木三分。（影片截圖）

《燕雲台》除了宮廷權力鬥爭外，唐嫣和佘詩曼的愛情路，也是劇中的重頭戲，尤其是情路坎坷的佘詩曼，劇中遇上第二段愛情，就是由盛一倫演出的馬奴撻覽阿鉢，二人在河邊邂逅，盛一倫當時赤裸上身在洗馬，完美肌肉線條，加上小鮮肉的俊郎外貌，確是令人心動。劇中阿佘也不例外，騎在馬上已經雙眼發光，之後不慎墮馬，由盛一倫救起，在對方強壯的臂彎下，阿佘露出了少女表情，春心盪漾，嘴角含笑，又驚又喜的神情，阿佘拿捏得恰到好處，如果說阿佘的喊戲是教科書級數，少女懷春的神演技更充斥著真實感，讓人看得賞心悅目，可惜最終二人有緣無分，為阿佘悲慘的結局埋下伏線。

下圖有佘詩曼動情如少女的演技：

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同場加映佘詩曼6分鐘零對白靠眼神演戲：

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下圖有佘詩曼14種神級喊戲演繹：