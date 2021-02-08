師父有請︱朱千雪自爆入行8年冇人追　湯洛雯踢爆好姊妹單身之謎

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-08 23:45

現年32歲的朱千雪與圈外青梅竹馬醫生老公吳昆倫（Justin）結婚一年半，幸福美滿。事業方面，近年她正式掛牌成為執業大律師，主攻民事及刑事訴訟，不少粉絲均擔心她會否淡出幕前。近日她與好友「2Line黨」成員湯洛雯、岑杏賢和蔣家旻齊齊接受林盛斌（Bob）和麥玲玲主持的《Master's Talk》（《師父有請》）訪問，回應說自己「仲想做（幕前）。」期間她又自爆入行8年從來沒有人追求。

岑杏賢大讚金融才俊老公是「極品」

四人在節目中大談私人生活。首先對於被外界冠以「2Line黨」之名，她們表示從沒承認此花名，更戲言已由二線跌落三線，湯洛雯說：「我哋私底下個群組名叫『幸福公主』，除咗我哋仲有張嘉兒。」

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今次節目主題是「嫁得好」，朱千雪和岑杏賢先後跟醫生和金融才俊結婚，岑杏賢說：「起初同老公第一次見面係完全冇興趣，好唔鍾意佢，唔明點解朋友會介紹畀我認識，佢外表唔係我想要嘅類型。我好膚淺，本身就諗住索性搵番娛樂圈嘅人就算，直至遇到我老公之後，簡直係極品，感覺佢優點比我想像更加多，（最好係咩？）太多、勁多。」湯洛雯笑岑杏賢是她們之中最追求靚仔的一個，她老公都是靚仔，不過不是娛樂圈圈中的靚仔。

朱千雪：我入行8年來冇俾人追過！

至於朱千雪嫁給青梅竹馬的醫生，問到老公是否靚仔 ？朱千雪呆足三秒才回應，令大家捧腹大笑，朱千雪說：「我覺得靚仔咪得囉！（你係女神有距離？）我入行8年來冇俾人追過。」身旁的湯洛雯忍不住踢爆千雪說：「我知點解，如果有人主動問佢攞電話，佢會答人：『你Send e-mail畀我啦！』咁。」

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對於老友踢爆自己的單身之謎，千雪解釋：「因為我覺得自己唔係好鍾意識好多人，呢個朋友圈舒服就圍繞住，咁我同而家老公細細個就認識，感覺好安全，同埋唔需要用好多時間去認識大家，咁多年遠距離戀愛我都好信佢，佢亦好信我。其實最衰嘅一次，有個人同我合照，影完張相，佢問我攞電話想Whatsapp番張相畀我，我話：『唔使喇，張相你Keep啦！』就算拍劇男拍檔嘅電話都冇，唔需要嘛，要聯絡會搵PA（助理編導）呀嘛！唔係冷漠，只係心態上覺得無需要，就算未正式拍拖前，我個人本身性格就係咁，所以同我老公傾偈好舒服，唔使好深入了解，又唔驚佢呃我。」

朱千雪不接受接吻場口 湯洛雯鍾情「老竇型」男友

湯洛雯大讚朱千雪是好女仔，如果遇到拍劇有性感或者接吻場口，她都會堅定地拒絕，其他姊妹都點頭，更指她很理智，絕對不會戲假情真。朱千雪說：「如果可以唔需要就最好唔好。有場戲安排我喺天台跌落去時，男主角要扯住我，扯爛件衫，見到露膊好性感咁。我唔係唔想性感，而係我又唔係瘦，做嚟都嘥氣啦！我就將裡面件背心同外面件背心縫埋佢，扯極都係見到少少膊頭，而且我又怕被人cap圖，話我手臂肥。」Bob對於千雪拒吻大為驚訝，千雪解釋拍拖前拍劇有錫過，但拍拖後就盡量拒絕，她說：「可能我啲戲太差冇人會再搵我，如果我有腹肌同40吋腿可能唔同講法。」湯洛雯笑千雪因而轉行，做律師可以包實全身，戴埋口罩。

湯洛雯說：「我比較鍾意搵個似我爹地嘅人，因為我阿爸係一個好乖、好錫屋企，我媽係凸，我爸係凹，我想搵類似...（馬國明都係？）我係鍾意講嘢，佢都會出聲，都會話：『你鍾意啦』、『幾好吖』、『無所謂啦』、『激死我』咁囉。（被催婚好大壓力？）唔係好大壓力，係問到有少少厭，有少少答到呆咗。次次都問，答咗唔係，我女仔嚟呀嘛，人哋都未求婚，咁我點答你啫？訂婚一定會講，大家唔使再問，一定公開，（又用公仔表達？）你唔好理啦，唔好褻瀆我兩隻公仔。」

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麥玲玲批蔣家旻最適合娛樂圈 朱千雪否認退出幕前

麥玲玲表示如果女星在娛樂圈做到一線好紅的話，就一定不會嫁得好，因為兩粒星是相沖，除非結婚後急流勇退，而四女的命盤所計，蔣家旻是最適合在娛樂圈發展，將來婚姻要嫁得遠，才能開花結果。

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朱千雪否認退出娛樂圈傳聞，她說：「唔係，我想做，家庭同事業要平衝，以前係事業以外就自己煲劇，而家係事業以外，老公想煲咩劇就一齊煲，工作上無分別。」岑杏賢稱自己會先尊重老公的意願，而湯洛雯稱婚後會繼續衝事業，但如果生育後就會希望自己全力照顧小朋友。」提到生小朋友，千雪說：「我好驚生BB係因為我怕肥，我未生已經被傳媒講到我起碼生咗3件咁，話我有咗5個月，傳聞真到連我自己都猶豫！」

看四人合照：