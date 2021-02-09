家好月圓｜夏雨享齊人之褔結果弄巧反拙　盤點TVB劇6位多妻夫下場

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-09 00:00

2008年經典劇集《溏心風暴之家好月圓》於近日於翡翠台深宵時段重播，故事亦已進入尾聲。有不少觀眾都認為，《家好月圓》最精彩的莫過於富戶爭家產的戲碼，除了各出奇謀勾心鬥角之餘，一幕又一幕的吵鬧劇情亦看得觀眾津津樂道。至於《家好月圓》的家族權鬥，主要成因都是因為甘泰祖（夏雨飾）在劇中背太太荷媽（李司棋飾）與殷紅（米雪飾）暗生情愫，結果搞到分家，甚至殷紅在最後出術打算吞併甘泰祖的家業，弄至家無寧日。

齊人之福唔係咁易享呀！（劇照）

其實在TVB劇中，因為丈夫多情導致妻離子散、家道中落的劇情多不勝數，但做到如《家好月圓》中夏雨般做磨心的並非太多。就以夏雨為例，「溏心系列」第一輯《溏心風暴》中夏雨亦是周旋於李司棋（大契）以及關菊英（細契）兩名登堂入室的妻子之間，結果又道致兩房人為家產而四分五裂演變成一幕幕鬧劇。

到底近20年還有幾多位「多妻男」被枕邊人搞到頭都大埋呢？點擊下圖逐格睇：

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重溫心女視后級的落淚演出：