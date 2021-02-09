周揚青享用奢華團年飯令豪宅曝光　飯廳氣派非凡媲美六星級酒店

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-09 17:59

羅志祥舊愛，內地網紅周揚青 (Grace) 家境富裕，她昨日於微博上分享了她在家中吃的團年飯，滿桌子豐盛的餸菜盡顯超豪氣派。Grace為了找回和嫲嫲爺爺的團年飯回憶，更特地請了一個大廚回家為她炮製大餐，認真巴閉。而在她介紹各種菜式的時候，她家的飯廳也罕見曝光了全貌，吧台、洗手台等設備置應有盡有，奢華的裝修以及寬敞程度都完全可以媲美五星級飯店，令人看得目瞪口呆。網民紛紛留言表示：「好想到你家作客呀！」

周揚青家境富裕。(周揚青ig)

其實Grace之前亦曾曝光過她所住豪宅的其他部分，包括屋內大到可以踩單車的走廊、巨型的貴價Figure、星星天幕私人電影院、超級大的衣帽間、還有衣帽間入面的手袋櫃，以及一個三面鞋櫃等。那個每面鞋櫃都有10層，每一層都擺滿名牌鞋，全部都價值不菲，讓網民大表驚訝：「這一面牆足以抵一套房！」有眼利的網民發現，這些鞋子全都價值不斐，其中一張照片中Grace手上拿的鞋，是2019年出的大熱款倒鉤鞋，當時售價1299元人民幣，目前已被炒到逾1.5萬元人民幣。

點擊睇Grace的團年飯和豪宅有幾奢華：

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