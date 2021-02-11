林志穎老婆曬Hermès Kelly變奏版中古袋　可能係圈中收藏最多女星

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-02-11 10:00

眾所周知，台灣不老男神林志穎喜愛名車以及高科技電子產品，而他的太太陳若儀也有自己的嗜好，就是喜歡收藏不同變奏版的Hermès Kelly中古手袋。

陳若儀早前於內地社交平台小紅書分享了自己收藏的多個Hermès Kelly中古手袋，當中包括不同顏色和材質的Kelly Ado、Kelly Danse以及Kelly Banana，這些手袋都曾經停產，前兩者近年強勢回歸，深受收藏者愛戴。外界指她可能是華人圈中最熱衷收藏Kelly Ado的女星，而她的英文名也叫Kelly。

林志穎太太陳若儀收藏了不少Hermes Kelly變奏版的中古手袋。（影片截圖）

Kelly Ado 背包停產多年 近年出復刻版孫藝珍都孭過

陳若儀十多年前已開始收藏Kelly Ado 。（影片截圖）

Kelly Ado屬於背包款式，於1996年推出，以能徹底解放女性雙手作為設計特色，風格比較年輕休閒，但因為沒有大受巿場歡迎很快便停產，不過終於於2019強勢回歸，推出少量復克版，孫藝珍曾在《愛的迫降》中揹過這個背包，一度引起熱話。

孫藝珍也曾在《愛的迫降》中揹過這個Kelly Ado 。（影片截圖）

Kelly Ado一復出便與Birkin及Kelly齊名，甚至因為產量更少而更加矜貴。正價約6萬港元，代購價則高達15萬港元。陳若儀十多年前便開始收藏Kelly Ado中古袋，擁有多個不同款式和材質，如今Kelly Ado強勢回歸，更與Birkin及Kelly齊名，網民大讚她揀手袋與揀老公一樣咁有眼光。

Kelly Danse一袋多用玩味十足 曾經停產近年強勢回歸

Kelly Danse近年亦出復刻版，相當受歡迎。（影片截圖）

Kelly Danse同樣是短暫推出過幾年，然後停產，直至2019年復產，其迷人之處是可以有多種揹法，玩味十足，可以側揹斜揹也可以當作腰包，而且體積比較嬌小又百搭，所以也深受女士歡迎。

絕版Kelly Banana腰包 巿場罕有

Kelly Banana腰包已經停產了！（影片截圖）

Kelly Banana腰包亦已經停款，因為已經絕版，所以巿面上的中古袋選擇也不多！

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