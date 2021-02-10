陀槍師姐2021｜何依婷肉搏鄭俊弘　被摸勻全身：希望唔使再坐大髀

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-10 18:19

身為社團話事人女友，當然係要坐大髀啦，唔通坐沙發咩。（影片截圖）

何依婷近年受無綫力捧，除獲安排主持不少綜藝節目，今年又被安排在翻拍經典劇集《十月初五的月光》，接演原版佘詩曼的角色「君好」。能夠獲高層力捧，肯搏絕對係原因之一，相信唔少觀眾仍然對佢喺《機場特警》中，穿短褲坐楊明大髀記憶猶新。

何依婷第一日為《陀槍》開工就要肉搏，雖然係借位，但都尷尬？（影片截圖）

喺劇中愛坐大髀嘅佢，在《陀槍師姐2021》中，又再重操故技，雖然短褲變成短褲、楊明變成鄭俊弘，但絲毫無影響觀眾入場程度。飾演社團話事人女友嘅何依婷，一出場就坐喺鄭俊弘大髀上，與對方扭作一團，不停狂錫對方，而鄭俊弘亦以「搜身」作回禮，埸面香豔。其後當鄭俊弘離場後，留下華Dee(羅子溢）同Hang機(關曜儁)，對手唔同，何依婷一樣奔放，玩人肉層層疊之餘，又擺出多個撩人表情。其後嘅劇集講到何依婷之所以咁奔放，其實係因為受到毒品所影響，由於鄭俊弘被黑白兩道追殺，搞到佢都要為仔死為仔亡。

瞓身壓住羅子溢同關曜儁。（影片截圖）

對於又有大髀坐，何依婷接受《香港01》訪問時，指該場戲份其實係佢第一日為《陀槍》開工，加上又第一次見鄭俊弘，所以其實都幾尷尬：「不過導演同Fred都好好，事前有溝通，同埋有好多借位，錫錫都無真錫，坐大髀亦唔係坐到好埋。同埋導演好厲害，借位都可以拍到咁真實。」問到怕唔怕成日坐大髀會影響形象，何依婷坦言唔想有太多身體接觸：「自己之前講過，希望可以唔使再坐大髀，我都怕羞。」

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