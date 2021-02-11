家好月圓｜李司棋笑容背後歷盡艱辛　曾因子宮頸癌致骨枯需撐拐杖

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-11 00:00

無綫（TVB）劇集《溏心風暴之家好月圓》（2008）最近於翡翠台深宵時段重播，劇中的金句、荷媽爛Gag以及吵鬧場面等又再次成為網絡熱話，13年前的回憶湧現。主角之一荷媽（李司棋飾）雖然未級Sa姨（關菊英飾）、嫲嫲（李香琴飾）以及紅姨（米雪飾）般火爆日日鬧交，但一副正氣澟然形象卻深印觀眾心底，當年她更在《2008年萬千星輝頒獎禮》中奪下「我最喜愛電視女角色」。然而在李司棋的光輝背後，原來背負著嚴重疾病，更令司棋姐逼不得已減產多年。

司棋姐飾演的荷媽非常受觀眾歡迎。（劇照）

李司棋自1999年處境劇《真情》結束後一度絕跡電視銀幕，只接下一些廣告或代言工作，原因是她在1999年10月發現患上子宮頸癌，在治療期間出現骨枯的情形，一度要使用拐杖行動，直至2007年重返TVB拍攝《溏心風暴》，劇中「大契」一角更為她拿下首個視后寶座。雖然司棋姐之後每年都起碼會拍攝一部劇集，但其實她的身體已因患病後大不如前，面對一大疊劇白、拍劇時走來走去，已經令司棋姐體力透支，每次完成一部劇總要休息一段長時間才能復元，至2015年，司棋姐完成《水髮胭脂》後再次離開TVB。

《家好月圓》入面好多荷媽爛Gag。（劇照）

除了經歷抗癌之外，司棋姐其實亦多年以來都受到耳鳴困擾，最初期不斷食止痛藥止頭痛，但之後日趨嚴重，至2016年年底，司棋姐左耳聽力已退化了四成，甚至完全聽不到聲音，經醫生診斷後證實是神經系統性退化，暫時未有診治的方法。然而，司棋姐在2017年仍然抱病應邀拍攝《溏心風暴3》，完成所有工作之後，司棋姐就繼續休養生息，更開設1社交網站與網友互動。

雖然司棋姐飽歷滄桑，但她的做人態度非常積極，面對聽力問題，她在左耳戴上儀器去訓練聽覺，平時又會以笑面迎人，予人一種「開心果」的形象，還有時會在IG賣萌兼曬黑絲淡露性感派福利，網民對司棋姐可以話係有讚冇彈！

李司棋經常在IG曬黑絲：

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