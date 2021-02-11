家務戰場︱貝依霖言行極度出位　背後有段悲慘經歷：打到我爆晒缸

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-11 07:30

ViuTV真人騷《家務戰場》最近在99台熱播，節目除了揭開馬俊怡（Rose Ma）、貝依霖（Chantale）、邱晴、陳婉婷（Hebe）、伍詠詩和王頌茵（Kathy仔）六位「女神」的雞手鴨腳的一面，亦製造了不少網民話題，當中最多人談論絕對是Chantale在上周五（5/2）播出的第五集裏面，抹洗衣機前爆出的一句「唔好射入面」。其實Chantale一直以來都有不少驚人言行，其中很多得罪廣大網民、觀眾。

邱晴弄污貝依霖的清洗的洗衣機時，貝依霖爆出一句「唔好射入面」，不少網民直指踩界。（電視畫面）

2018年，貝依霖在杜汶澤網台清談節目《GENIUS BAR》中自爆中學時期曾與一位女同學在更衣室打同學，被老師發現時竟將罪名推到另一位無辜的同學身上，最後搞到對方被判入女童院三個月。由於貝依霖談及事件時表現得毫無悔意，態度看似引以為傲，所以引來大批網民聲討，要求杜汶澤撤換節目主持。

貝依霖一向行言出位。（節目畫面）

另外，貝依霖亦試過被轟對節目嘉賓欠尊重。事緣貝依霖與杜汶澤主持的節目邀來澳洲人物肖像藝術獎阿奇博爾德獎（The Archibald Prize）得獎畫家Tim Patch訪港，Tim在工作室示範私人部位畫畫時，貝依霖又尖叫又面有難色，最後更拒絕接過對方畫作，搞到Tim非常尷尬之餘更引來不少網民抨擊，要杜汶澤公開她的性感照撲熄民憤。

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或者，貝依霖的出位言行與其自身經歷有莫大關係。2019年，貝依霖在節目《為何深夜總是餓》中自爆居無定所：「我婆婆係四川人，佢有湊過我一段時間，因為我屋企人唔係點湊我。即係可能揼下去阿婆嗰度，揼下去同學度，揼下去阿嬸度，咁樣大㗎。」她更直言早將父母視作已故，原因是她自小在父親的打罵下長大：「佢打到我爆晒缸，跟住又逼我飲酒。其實我由5歲開始已經打得好犀利㗎喇，即係可能十幾條藤條綁埋一紥打，跟住一個玻璃煙灰缸撼埋你個頭度。」又指自己16歲時搬離屋企後便再沒有見過父親。

除了身世悲慘，貝依霖的情路亦非常坎坷，她之前接受《香港01》訪問時便剖白過初次談戀愛後來卻被背叛的經歷：「當時初戀係15歲，一齊大約一年之後因為佢同我朋友一齊所以分手，之後一直都忘記唔到佢，即使有同其他人拍拖，但去到19、20歲都成日諗住佢，中間冇聯絡。最後真係時間沖淡咗所以放低，同埋都失去聯絡。」