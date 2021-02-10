羅子溢趕返港陪囡囡過年　大爆楊茜堯歸心似箭：佢每日拍15個鐘頭

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-10 23:30

羅子溢（前名羅仲謙）近日在內地完成新劇《家族榮耀》的拍攝工作後，即時趕返香港陪囡囡一起過農曆新年，日前他上由鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》接受訪問時，Do姐都直言仍然不習慣叫他子溢，不過他就笑言改名是為了囡囡：「因為本身我哋想搵個師傅幫個女改名，改咗個名我哋好鍾意，叫翊心，但係師傅就話如果你哋一家三口改埋就會對個女更加好。咁我哋諗一諗，因為我哋都有咁嘅負擔。其實最緊要係個女，因為我同老婆都傾過，個名咪當個女送畀我哋囉，我覺得呢個緣分嚟嘅。我哋個心態就冇所謂嘅，叫謙謙又好，叫楊怡又好，都冇所謂。」

鄭裕玲（Do姐）笑言一聽到羅子溢個名以為係新人。（IG@do_do_cheng）

據知羅子溢與太太楊茜堯（前名楊怡）今次是以天價8位數字接拍由金牌監製梁家樹製作的劇集《家族榮耀》，兩人不但以夫妻檔上陣，更是楊茜堯產後首度復出拍劇，所以他們唯有暫時同囡囡闊別一段時間，但兩公婆在開工兩個幾月期間都非常掛念寶貝女：「太太就之前同我一齊拍嘢啦，咁我諗而家都會再唞耐啲。因為佢喺個（拍攝）過程入面太掛住個女，佢每日都好辛苦，譬如我哋一日拍12個鐘頭，佢就算拍14、15個鐘頭都話唔緊要，快啲完咗佢，早一日返香港早一日開心。」

楊茜堯與老公羅子溢以夫妻檔接拍劇集《家族榮耀》，更留在內地兩個幾月拍劇。（微博@網劇家族榮耀）

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兩人在內地拍攝期間，由家人照顧囡囡，更會每日Facetime：「我老婆叫我外母一定要Send每日嘅便便畀我睇，跟住我外母話部電話一打開，全部便便，佢要檢查啲便便健唔健康，媽咪係咁㗎。」如今一家三口終於團聚，但囡囡竟然不認得爸爸媽媽：「我有拍低嘅，我老婆一入房門嘅反應，同埋BB個反應係呆咗，『乜水呀呢兩個？』但係媽咪就快啲去……知道，因為媽咪陪咗佢好耐，媽咪浸味佢好快熟悉。（會唔會添多個？）隨緣啦，因為本身翊心出世都係個緣分，我哋本身Plan好點樣生BB反而係唔成功，反而係放鬆心情，大家不如唔好諗呢件事，反而得咗喎。」

羅子溢在去年4月22日報喜指太太楊茜堯誕下囡囡「小珍珠」，二人不時在IG分享寶貝女的成長點滴。（IG＠tavia_yeung）

羅子溢透露現時會做全職爸爸，多多陪伴囡囡：「其實我啱啱拍完嘢，咁我覺得應該預返少少時間畀個女。跟住可能過多兩三個月又開工，有可能又要去第二度工作。（嚟緊會唔會Focus返香港工作？）其實我諗未必會，一半一半啦，兩頭走。因為始終我覺得香港藝人嘅機會愈嚟愈少，所以爭取唔好話大陸呀，其實東南亞邊度都應該去試一試，都要爭取，因為而家競爭好大。」看來羅子溢即使要同家人分隔兩地，都要多多爭取不同的工作機會，努力賺奶粉錢！

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