吳若希做YouTuber主題充滿玩味　鏡頭前幫對方剪鼻毛擠暗瘡

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-11 17:30

受疫情影響，不少藝人的工作量大大減少，於是他們便轉戰網上平台保持與粉絲的互動。昨日（10/2），吳若希（Jinny）開設個人YouTube頻道並上載了第一條名為「【相敬如賓週】揭露夫妻不和？吳若希公主病發？！逼老公做愛做的事」的影片。片中，Jinny與老公Alex大玩「Say Yes Challenge」，面對老婆的所有要求，Alex只能答應不能拒絕。

吳若希開設個人YouTube頻道並與老公Alex大玩「Say Yes Challenge」。（影片截圖）

Jinny自嘲是因為夫妻不和，所以特設「相敬如賓週」：「為了隆重其事，第一條片就邀請了經常被我『公審』的何生來友情客串。由於『夫妻不和』，所以我決定每個月都有【相敬如賓週】，一星期內夫妻之間要和睦相處，不發脾氣，不能拒絕對方任何要求！」她先幫老公剪鼻毛、擠暗瘡，再要求對方公主抱原地自轉，Alex顯得有點吃力不過最後都能順利完成任務。

接着便是體能大考驗，Alex更一度面紅耳赤、青筋暴現，大叫「我真係做唔到」，到底是什麼挑戰令Alex如此難受呢？看着Alex難受的表情，以及兩公婆時不時就鬥嘴的互動，網民非常受落留言大讚好好笑：「日日對住依兩公婆真係好搞笑」、「我一路睇呢條片一路狂笑」。

點撃睇下Alex要挑戰咩任務：